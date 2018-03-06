e-Devlet'ten kontrol edin: Alacağınız çıkabilir...

E-devlet sisteminde milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren bir sorgulama ekranının daha olduğu ortaya çıktı.

Son zamanlarda soy ağacı, sefer görev emri, miras sorgulama gibi işlemlerle gündeme gelerek yaşanan yoğunluktan ötürü erişim sıkıntısı yaşanan e-Devlet üzerinden milyonlarca tüketiciyi yakından ilgilendiren bir sorgulamanın daha yapıldığı ortaya çıktı.

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre "Borç ve Alacak Bilgilerinin Sorgulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar" kapsamında 22/09/2014 tarihli ve 2014/DK-THD/466 sayılı Kurul Kararı gereği abone sayısı 200 binin üzerindeki işletmecilere ait borç ve alacak bilgileri e-Devlet üzerinden sorgulanabiliyor.

ALACAĞINIZ ÇIKABİLİR

Üç yıldan fazladır uygulamada olan düzenleme ile mobil ve sabit hat telefonlar ile internet ve Kablolu TV gibi uydu sağlayıcılarına yapılan aboneliklerle ilgili geçmiş döneme ait borç sorgusunun yanı sıra ortaya çıkan alacaklar da görülebiliyor.

HATALI FATURA, FAZLA ÖDEME...

Telefon, internet ve uydu aboneliklerinde fazladan yapılan ödemeler, hatalı faturalar, cihaz bedelleri gibi çeşitli nedenlerle tüketiciler bilmeden aldıkları hizmetlerden ötürü her ay düzenli ödeme yaptıkları işletmeciler karşısında alacaklı konumuna geçiyor.

SORGULAMADA 11 FİRMA ÇIKIYOR

Sorgulamanın yapıldığı 200 binin üzerindeki işletmecilere bakıldığında Avea, Turkcell, Vodafone, Türk Telekom, Turkcell Superonline, TTnet, TurkNet, Vodafone Net, Turksat, Digiturk ve DSmart yer alıyor.

15 GÜN SÜRESİ VAR

Tüketiciler e-Devlet üzerinden "Mobil/Sabit/İnternet/Kablo Tv/Uydu İşletmecilerinden Borç/Alacak Sorgulama ve Ödeme/iade işlemleri" başlığı ile yapılan sorgulamada tarafına iade işlemi olup olmadığını görebiliyor.

Yapılan sorgulamada alacak çıkması halinde tüketiciler sorgulama ekranın sağında bulunan "İade al" butonuna tıklayarak ilgili kurum ile iadenin yapılacağı hesap numarasını paylaşması gerekiyor. İade işlemleri kurumlara göre değişirken bu süre 3 ile 15 iş gününü bulabiliyor. Bazı işletmeciler iade işlemi ile ilgili bilgilendirme mesajı da gönderiyor.

"BİLGİMİZ YOK" DİYEN İŞLETMELER DE VAR!

Sorgulamada çıkan alacağa yönelik bilgi almak için kimi işletmecilere yönelik yapılan aramalarda ise müşteri temsilcilerinin ekranlarda söz konusu iadeyi göremediklerini bu yüzden de konuyla ilgili bilgileri olmadıkları yönünde cevap verdikleri de öğrenildi.