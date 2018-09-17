Protez öpen Cübbeli kendisini böyle savundu

Kamuoyunda Cübbeli Ahmet olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü’nün, 1. Dünya Savaşı sırasında kolunu kaybeden ve Sultan Mehmed Reşad tarafından kendisine protez kol yaptırılan Menzil şeyhi Dıyaüddin'in protez kolunu öpmesi tepkilere neden olmuştu.

Cübbeli'den konuyla ilgili savunma gelirken, Cübbeli'nin kendisini eleştiren Hürriyet yazarı Ahmet Hakan için "Öpmek, hürmet alâmetidir! Tapma nişânesi değildir! Eğer öyle olmasaydı Ahmet Hakan’ın öptüklerinden Nişantaşı’na kadar tapınaklar dizilirdi!" ifadelerini kullanması dikkat çekti.

Atatürk'ün Dıyaüddin'e yazdığı iddia edilen mektubu da paylaşan Cübbeli resmi hesabından şunları söyledi:

"Şehitlerin tabutunu öpenlere gıcık olan zihniyetin vatan müdâfaasında kolu şehîd olan bir evliyânın protez koluna yaptığım hürmete gıcık olmalarına şaşılmamalı! Aynı zamanda bu, “Tasavvuf erbâbı cihâd etmez!” diyen sapık zihniyetlere de tokat gibi bir cevaptır ki atan müdâfaasında bütün cephelerde evliyâullâh en önde savaşmışlardır! Akşemseddinler, İbnü Kemaller, Şeyh Şâmiller ve Şeyh Dıyâuddinler bunun en bâriz örnekleridir.

Bir de şunu ifade edebilirim ki Atatürkçü geçinenlerin Mustafa Kemal’in, vatan müdafaasını takdîren mektup yazdığı böyle bir zâta yapılan hürmeti yadırgamaları, bu kişilerin ne târihten, ne vatan sevgisinden, ne de şehitlikten haberi olmayan kimseler olduğunu ortaya çıkardı!

Öpmek, hürmet alâmetidir! Tapma nişânesi değildir! Eğer öyle olmasaydı Ahmet Hakan’ın öptüklerinden Nişantaşı’na kadar tapınaklar dizilirdi!"