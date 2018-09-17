Bodrum'da kaçakları taşıyan tekne battı

DHA - Muğla'nın Bodrum ilçesinde kaçak göçmenlerin bulunduğu fiber tekne batarken, teknedeki 8'i çocuk toplam 16 kişi, sahil güvenlik ekiplerince kurtarıldı. 2 kaçağın cesedine ulaşılırken, kayıp olduğu anlaşılan 1 göçmenin bulunması için başlatılan çalışmalar sürüyor.

Bodrum'un Bağlar Koyundan denize açılan bir grup kaçak göçmenin içinde bulunduğu fiber tekne, su alıp battı. Suya düşen kaçakların seslerini duyan, bölgede devriye görevi yürüten sahil güvenlik ekipleri, bugün saat 00.57'de, denize düşen kaçaklardan 15'i Irak, 1'i Suriye uyruklu toplam 16'sını kurtardı. 8'i çocuk 6'sı kadın toplam 16 kaçak, sahil güvenlik botunu alındı.

10 kişilik fiber teknede kapasiteden fazla kaçak olduğu anlaşıldı. Teknede 19 kaçağın bulunduğu, 3 kaçağın kayıp olduğunu göçmenlerin ifadesinden öğrenen sahil güvenlik ekipleri, denizde arama kurtarma çalışması başlattı. Başlatılan çalışmada 2 kadın kaçağın cesedi bulundu. Bir kayıp kaçağın ise halen arandığı belirtildi. 1 sahil güvenlik korveti, 1 sahil güvenlik helikopteri, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü bağlısı KIYEM-2 ile Bodrum Deniz Kurtarma Derneği'nin ambulans botunun arama kurtarma faaliyetine katıldığı belirtildi.