Habertürk'ten Arzu Kaya'nın aktardığı bilgilere göre, Hüseyin Mert Saral, babası Hüseyin Saral'ın ölümünde sorumlu tuttuğu Sedat Şahin'in sağ kolu olarak tanınan Mehmet Ali Büyüksarıoğlu'nu öldürdüğü gerekçesiyle 25 yıl hapse mahkum edildi.
6 Mart 2018 13:17
Restorandaki mafya cinayetinde karar çıktı!
Saral'ın "kan gütme saiki ile tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması istenmişti
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