İzmit'te sağanak yağış hayatı felç etti

DHA - İzmit'te öğle saatlerinde aniden bastıran sağanak yağış etkili oldu. Kısa süre dolu da yağarken, yağış nedeniyle bazı yollar sularla kaplandı.

Sürücüler sularla kaplanan yollarda güçlükle ilerledi. Yağış nedeniyle D-100 Karayolu'nda ulaşım yavaşladı. İSU ve itfaiye ekipleri suyla kaplanan yollarda çalışma yaptı. Yağış nedeniyle zemin ve bodrum katlarda bulunan bazı iş yerlerini su bastı. Esnaflar içeriye dolan suları temizledi. Yağmura hazırlıksız yakalananlar saçakların altında yağmurun dinmesini bekledi.