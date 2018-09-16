Avukatlardan açıklama: İşçilerle görüşmemiz engelleniyor...

3. Havalimanı inşaatındaki işçilerin çalışma koşullarını protesto ederken gözaltına alınmaları, avukatlar tarafından İstanbul Barosunda düzenlenen basın toplantısıyla protesto edildi.

Toplantıya Halkların Demokratik Partisi (HDP) İstanbul Milletvekili ve Avukat Züleyha Gülüm, Demokrasi İçin Hukukçular, Çağdaş Hukukçular Derneği, Özgürlükçü Hukukçular Derneği üyesi avukatlar katıldı.

‘GÖZALTI SAYISINI BİLMİYORUZ’

Basın toplantısında ilk olarak söz alan Demokrasi için Hukukçular Derneğinden Avukat Yıldız İmrek, “Üçüncü havalimanı inşaatında çalışan işçiler kötü yaşam koşullarına, insanlık dışı barınma koşullarına, 6 ay boyunca ödenmeyen ücretlere, sayısının kesin olarak bilinmediği işçi cinayetlerinin yaşandığı bir ortamdaki koşullara dur demek için insanca yaşamak için seslerini duyurmak için bir eylem yaptılar iş bıraktılar. Gece yarısı baskına uğradılar. Yüzlerce işçi gözaltına alındı. Hâlâ gözaltına alınan işçilerin sayısını bilmiyoruz. Sayının 600’ün üzerinde olduğunu tahmin ediyoruz” dedi.

İmrek, işçilerin avukatlarla da görüştürülmediğini, bunun da hak ihlallerini sümen altı etmek için yapıldığını söyledi.

İmrek, “Saatler boyunca işçilerle görüşmek istedik ancak muhatap bulamadık. Örneğin Arnavutköy Karakolu’ndaki askeri yetkililer ‘kesinlikle bilgi’ veremeyeceklerini belirtti. İşçiler avukatlarla görüştürülmeden çıkartıldılar. İşçilerin rapoları dahi alınmadı avukatlardan kaçırıldılar” dedi.

Devletin ve şirketlerin suç ortaklığı yaptığını belirten İmrek, yetkilileri bir an önce geri adım atmaya çağırdı.

İŞÇİLER KARAKOLDA AVUKATLARLA DEĞİL PATRONLARLA GÖRÜŞTÜRÜLDÜ

İmrek’in ardından konuşan Özgürlükçü Hukukçular Platformu’ndan Ahmet Baran Çelik, yaşananların ciddi bir hukuksuzluk olduğunu söyledi.

Avukat Çelik, “Bilgi sahibi olmamız ve görevimizi yapmamız engellendi. İnsani taleplerle başlayan bir süreç suçmuş gibi kriminalize edilmeye çalışılıyor. Terörle Mücadele Şubesinin de işlem yapabileceği söylendi. Biz karakollara giremedik ancak işçilerin patronları karakollara girdi. Ne işlem yapıldı? Orada patronların geçirdiği sürede bazı işçilerin hedef gösterildiğini düşünüyoruz. Herhangi bir darp, şiddet olayı olup olmadığını bilmiyoruz” dedi.

‘İŞÇİLER ESİR ALINDI’

Çelik’in ardından Çağdaş Hukukçular Derneğinden Sevinç Sarıkaya söz aldı. “İktidar ve sermaye olabildiğince emekçi kesimlere saldırıyor. Bu, Türkiye tarihinde belki de ilk. Bunu da basına göstermekten korkmadılar. Biz buna gözaltı işlemi diyemeyiz. İşçiler esir alındı. İşçilere yapılan bu muamele patronların isteği üzerine yapıldı. Devlet patron el ele işçileri sorgusuz sualsiz esir aldi. Hiçbirinden haberdar değiliz. Biz, işçilere yönelik bu saldırıların artacağı görüşündeyiz” ifadelerini kullandı.

Toplantının soru-cevap kısmında yine söz alan Yıldız İmrek, işçilerin gözaltına alınmasına ilişkin suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi. Yıldız, işçilerin yaşadıkları sorunlarla ilgili en önemli sorumlunun devlet olduğunu da vurguladı ve iktidara yakın medyanın yürüttüğü karalamanın yüz kızartıcı olduğunu söyledi.