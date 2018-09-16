TBB'den avukatlara yakalama kararı çıkarılmasına tepki

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu, 2 gün önce tahliye edilen avukatlar hakkında yakalama kararı çıkarılmasına ilişkin, “Yargı bağımsızlığı açısından derin şüpheler uyandırmaktadır. ‘Tutuklamaya yönelik yakalama emri’ diye bir icatla yapılan bu uygulamanın hiçbir hukuki açıklaması yoktur” dedi.

TBB Yönetim Kurulu, İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesinde tutuklu yargılanan 17 avukatın 14 Eylül’de görülen duruşmada tahliye edilmelerinin ardından yapılan itiraz üzerine avukatlardan 12’si hakkında yakalama kararı çıkarılması hakkında açıklama yayımladı. Yakalama kararı hakkında, “Yargı bağımsızlığı açısından derin şüpheler uyandırmaktadır” diyen TBB Yönetim Kurulu şunları kaydetti:

“Üstelik Ceza Muhakemesi Kanunu’nda yer almayan, hukukta yeri olmayan, suçsuzluk karinesini hiçe sayan ‘Tutuklamaya yönelik yakalama emri’ diye bir icatla yapılan bu uygulamanın hiçbir hukuki açıklaması yoktur. Yargılamanın yapıldığı ilin barosu olan İstanbul Baromuzdan konu ile ilgili düzenli bilgi alınmaktadır. Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu süreci yakından takip etmektedir. Bilinmelidir ki; yargılanan kişilerin kim, suçlamaların ne olduğundan bağımsız olarak adil yargılama ilkelerinden sapılması, tüm vatandaşların hukuki güvenliğini tehlikeye düşürmektedir.”