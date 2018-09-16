Aleviler zorunlu din dersine karşı sokağa çıkıyor!

Türkiye’de okullarda pazartesi ders başı yapılıyor. 2018-2019- eğitim-öğretim yılı 17 Eylül’de başlıyor. Okullar açılırken, “Çocuklarımıza dayatılan zorunlu din dersleri zulümdür; bu zulme razı değiliz. Bilimsel, laik, demokratik eğitim istiyoruz” diyen Alevi kurumları harekete geçti.

Alevi Bektaşi Federasyonu (ABF), Alevi Vakıfları Federasyonu (AVF), Alevi Dernekleri Federasyonu (ADFE), Alevi Kültür Dernekleri (AKD), Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı (HBVAKV) ve Pir Sultan Abdal Kültür Derneği 17 Eylül Pazartesi günü saat 12.30’da tüm Türkiye’de eylem yapacak.