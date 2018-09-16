16 Eylül 2018 13:48

Aleviler zorunlu din dersine karşı sokağa çıkıyor!

Aleviler zorunlu din dersine karşı sokağa çıkıyor!
Alevi kurumları, 17 Eylül’de okulların açılmasıyla birlikte Türkiye genelinde bulundukları yerde zorunlu din dersini kabul etmediklerini belirterek eylem yapacaklar.
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Türkiye’de okullarda pazartesi ders başı yapılıyor. 2018-2019- eğitim-öğretim yılı 17 Eylül’de başlıyor. Okullar açılırken, “Çocuklarımıza dayatılan zorunlu din dersleri zulümdür; bu zulme razı değiliz. Bilimsel, laik, demokratik eğitim istiyoruz” diyen Alevi kurumları harekete geçti.

Alevi Bektaşi Federasyonu (ABF), Alevi Vakıfları Federasyonu (AVF), Alevi Dernekleri Federasyonu (ADFE), Alevi Kültür Dernekleri (AKD), Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı (HBVAKV) ve Pir Sultan Abdal Kültür Derneği 17 Eylül Pazartesi günü saat 12.30’da tüm Türkiye’de eylem yapacak.

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