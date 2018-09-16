Gözaltına alınan 3. havalimanı işçilerinden 160'ı serbest

İstanbul'daki 3. havalimanı inşaatında 14 Eylül'de eylem başlatan ve kötü çalışma şartları ile ücretlerinin düzensiz ödenmesini protesto eden yüzlerce işçi dün sabaha karşı düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Skandallar bitmiyor: 'İşçileri dövüyorlar'

DİSK/ Devrimci Yapı, İnşaat ve Yol İşçileri Sendikası, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "3. Havalimanında gözaltına alınan 537 işçi arkadaşımızdan Arnavutköy İlçe Jandarmada tutulan 160 işçi az önce serbest bırakıldı. Tüm gözaltılar bir an önce serbest bırakılsın" ifadesine yer verdi.

İstanbul Kadıköy'de de cumartesi akşamı, işçilere destek amacıyla basın açıklaması yapılmak istendi. Kadıköy'de toplanan kalabalığa müdahale eden polis en az 20 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınanlar arasında bulunan AFP fotomuhabiri Bülent Kılıç, iki saat sonra serbest bırakıldı.