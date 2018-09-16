290 bin kontenjan boş kaldı

YKS yerleştirme sonuçları, yüksek sıralamayla tercih yapan öğrenciler için beklenmedik sonuçlandı. Son tercihlerine yerleştirilen öğrencilerin yanında binlerce öğrenci ise açıkta kaldı. 450 bin lisans kontenjanının yaklaşık 140 bini, ön lisans kontenjanının ise 150 bini boş kaldı. Veriler, binlerce öğrencinin yerleştirildiği bölüme kayıt yaptırmadığını gösteriyor.

Ek yerleştirme sürecine ilişkin konuşan eğitim yazarı Turgay Polat, "Geçmiş yıllarda ek yerleştirme dediğimizde kontenjanın yüzde 10-15'i açık kalırdı ve çok az bir öğrencinin faydalandığı bir sistem olurdu. Bu sene ise hem sınav sisteminin değişmesinden hem tercihlerde yapılan hatalı puan hesaplamalarından kaynaklanan bir durum oldu. Birçok öğrenci aslında yerleşebilecekken yerleşemedi. Dolayısıyla hem üniversitelerde ciddi boşluklar hem de açıkta kalan çok öğrenci oldu. Şu anda devlet üniversitelerinde 110 bin, vakıf üniversitelerinde 30 bin lisans programı açık. Yani 450 bin lisans kontenjanının neredeyse 140 bini öğrencilerin gelmesini bekliyor. Ön lisans ve lisans olarak toplamda 290 bin civarında açık kontenjan var" dedi.

600 bine yakın tercih yapmayan, 400 bine yakın yerleşemeyen öğrenci olduğunu aktaran Polat, "Hemen hemen tıp fakültesi ve diş hekimliği hariç bütün bölümlerde boş kontenjan var. Geçmiş yıllardan farklı düşünsünler. Geçen yıllardaki gibi artan kontenjan olarak değil de, ikinci bir yerleştirme yapıyor gibiyiz. Mutlaka tercih yapmaya çalışsınlar" dedi.