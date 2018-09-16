TSK'dan yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Avaşin-Basyan bölgesine 14 Eylül 2018’de yapılan hava harekâtı neticesinde etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin turuncu listede aranan Ali Gever kod adlı Murat Akdoğan olduğu yerel kaynaklardan alınan bilgiler ve yapılan incelemelerden tespit edilmiştir." denildi.
16 Eylül 2018 12:35
TSK'dan açıklama: Turuncu listedeydi
TSK, turuncu listede aranan Ali Gever kod adlı Murat Akdoğan'ın 14 Eylül'deki hava harekatında öldürüldüğünü duyurdu.
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TSK'dan açıklama: Turuncu listedeydi