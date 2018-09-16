Manisa'da çalıştığı Whirlpool Indesit fabrikasında pres makinesine sıkışan işçi yaşamını yitirdi.

Evrensel'de yer alan habere göre, Manisa Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) beyaz eşya imal eden Whirlpool Indesit fabrikasının buzdolabı üretim bölümünde operatör olarak çalışan 40 yaşındaki Necmi Çoban, gece vardiyası sırasında pres makinesine sıkıştı.

Mesai arkadaşlarının haber vermesiyle fabrikaya gelen sağlık ekipleri, Çoban'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenilen Çoban'ın cenazesi, savcının incelemesinin ardından Manisa Adli Tıp Kurumuna götürüldü.