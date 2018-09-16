'Brunson değil başka bir isim var'

AKP medyası, ABD Başkanı Donald Trump'ın bir anda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Türkiye aleyhine güçlü bir söylem geliştirmesinin sebeplerini aramaya devam ediyor.

Trump'ın Türkiye karşı tutumunda, yeni günah keçileri bulmayı amaçlayan bu yaklaşımlardan birinde, Star Gazetesi, Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton tarafından 'gaza getirildiğini' iddia etti.

Gazete, Kasım'daki ara seçimler yaklaştıkça Trump'ın ülke içi gündeme odaklandığını ve ev hapsindeki Rahip Andrew Brunson nedeniyle Türkiye ile 'meşguliyeti'nin sadece iki hafta sürdüğünü belirtti.

Haber-analiz karışımı yazıda, Trump'ın Bolton ve Başkan Yardımcısı Mike Pence tarafından Türkiye'ye karşı 'ayartıldığı' öne sürülürken, ABD başkanının herhangi bir gerekçe olmadan yeniden Ankara'ya saldırmasının 'olası' olduğu iddia edildi.

Bolton'un, 'Trump'ı gaza getiren unsur' olarak tanımlandığı yazıda, Trump'ın NATO zirvesi sırasında Erdoğan ile verdiği uyum pozlarının aslında 'ikna edicilikten uzak' olduğu savunuldu ve Trump'ın 'Müslümanları hor gören' bir yönetimin başında bulunduğu öne sürüldü.

Trump'ın Erdoğan'la 'içi dolu bir çalışma ilişkisi kurması' fikrini bile 'rasyonaliteye aykırı' gibi bir tabirle tanımlayan yazı, yeni günah keçisi Bolton'un 'habis' olmasının zaten beklenen bir şey olduğu iddia edildi.

Yazıda, Bolton için George W. Bush yönetimine kadar uzanan bir geçmişten bahsedildi ve "Pek çok gözlemci, George W. Bush yönetiminden kalma açıkgöz bir “neocon” olan Bolton yeniden Beyaz Saray'a girmeyi başardığında, olabileceklerin en kötüsünü bekledi" yorumu yapıldı.

Bolton'un yerden yere vurulduğu yazıda şu ifadeler kullanıldı:

"Nihayetinde Bolton'ın siyasi bir atamaya nail olmasını sağlayan şey, Trump'ın siyasi tecrübesizliğidir. Trump başkanlık yarışına girdiği sırada hiçbir siyasi tecrübesi bulunmadığı gibi, Amerikan siyaset yelpazesinin aşırı sağından başka siyasi bir tabanı da yoktu. Kendisiyle birlikte seçime girecek aday olarak Mike Pence'i seçmesi bu tabana Evanjelikleri ekledi; fakat her iki seçmen tabanı da, seçilmiş bir yetkili tarafından ancak zaman içinde inşa edilebilecek olan ve taze seçilmiş başkanların normalde kendisiyle birlikte Washington D.C.'ye geldiği 'network'ü Trump'a sağlayamadılar ki birçok adaya yapacakları siyasi atamalar konusunda spesifik beceriler ve tecrübe sağlayan şey de bu ağdır."