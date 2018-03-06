Ankara'nın ünlü market zincirinden flaş karar

TİVMAŞ Mağazacılık Sanayi ve Ticaret AŞ ortakları, şirketin içinde bulunduğu mali krizi aşamayınca mahkemeye başvurma kararı aldı.

Şirket adına Ankara Asliye Ticaret Mahkemesi’nde açılan davada, TİVMAŞ’ın perakende sektöründe gıda ve ihtiyaç maddeleri satan mağazalara sahip olduğu kaydedildi.Atatürk Orman Çiftliği içinde işlettiği ve içinde, market, restoran ile dinlenme alanlarının olduğu tesisisin yanı sıra kent genelinde bir çok marketi bulunan TİVMAŞ’ın dava dilekçesine göre şirketin işleri son 4 yılda bozuldu. TİVMAŞ’ın sahip olduğu marketler birer birer kapandı. Hürriyet’ten Dinçer Gökçe‘nin haberine göre, şirket en son Atatürk Orman Çiftliğinde bulunan merkez market, yemek salonları ve dinlenme tesislerini kiralayan TİGEM (Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü) tarafından tahliye edildi. Şirket, AOÇ tesislerinden tahliye edilmesiyle birlikte tüm aktiflerini kaybetti.

TÜM ÖZVARLIKLARINI KAYBETTİ

Dava dilekçesinde yer alan şirketin 31 Aralık 2017 tarihli bilançosuna göre, TİVMAŞ özvarlıklarını tamamen kaybetmiş duramda. Borçlarını ödeyemez hale gelen şirketin zararı her geçen gün katlanıyor. Mahkemeye yapılan başvuruda şirketin iflasına karar verilmesi talep edildi.

Mahkeme yargılama için 28 Mart’a gün verdi. Şirket hakkında iflas kararı verilmesi halinde tasfiye sürecine geçilecek.

TİVMAŞ Mağazacılık, uzun süre önce TİGEM Vakfı tarafından kurulmuştu. Şirketin hisseleri zaman içinde satıldı.

TİVMAŞ Mağazacılık’ın ortakları hali hazırdaki sahiplerinin Ankara’da büyük bir market zincirinin de ortağı konumunda.