İtfaiye olmayınca taşıma suyla müdahale ettiler!

DHA/ Yangın, dün saat 21.00 sıralarında, Kalınçam Mahallesi'nde, marangoz Nurettin Yılmaz'a ait atölyede çıktı. İş yerindeki kereste malzemeleri, henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı. Kısa sürede büyüyen alevler, atölyenin yer aldığı 2 katlı binayı sardı. Atölye bölümünde başlayan ve giderek büyüyen yangını görenler, yardıma koştu. Alevleri söndürebilmek için seferber olan kişiler, ilçede itfaiye bulunmaması nedeniyle 100 metre uzaklıktaki dereden kovalarla su taşıdı. Yöre sakinlerinin yangına kovalarla müdahalesi yeterli olmayınca şantiyede bulunan iş makineleriyle alevlere müdahale edilmeye çalışıldı. Bu sırada yangın söndürme çalışmalarına destek veren yöre sakini Ali Baştan da yaralandı. Yoğun dumandan etkilenen ve ayağından yaralanan Baştan'a, olay yerinde bekletilen ambulansta sağlık görevlileri müdahalede bulundu.

İLÇEDE İTFAİYE OLMAMASINA TEPKİ

Yangın, Tonya'ya 20 kilometre uzaklıktaki Vakfıkebir ilçesinden gelen itfaiye ekiplerince müdahale edilmesiyle yaklaşık 5 saat sonra söndürüldü. Tonyalılar, ilçelerinde itfaiye olmamasına tepki göstererek, yangınlarda yakın ilçelerden itfaiye ekibi istemek zorunda kaldıklarından yakındı. Yangında, atölyenin de yer aldığı 2 katlı binada hasar oluştuğu belirtildi. Yangının çıkış nedeninin araştırıldığı bildirildi.