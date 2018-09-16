Türkiye öğretmenine değer vermiyor!

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı'nın (OECD) “Bir Bakışta Eğitim 2018”raporuna göre, Türkiye, 35 OECD ülkesi içinde devlet okullarında öğretmenlerine en az maaş ödeyen 3. ülke. Yllık ortalama 12 bin 267 dolarla Letonya listenin en altında yer alırken, onu 17 bin 449 dolarla Slovakya, 22 bin 143 dolarla da Türkiye izliyor.

OECD ülkeleri içinde öğretmenlerin en yüksek maaş aldığı ülke ise yıllık 96 bin 884 dolarla Lüksemburg. OECD ülkeleri arasında ortalama yıllık maaş ise 37 bin 440 dolar.

TÜRKİYE'NİN EĞİTİM BÜTÇESİ DÜŞÜK

Sözcü'den Nuray Tarhan'ın aktardığına göre, devlet okullarında öğrenci başına öğretmen maaşı maliyetinde de Türkiye, en alttan 6. ülke durumunda bulunuyor. Listenin en altında 758 dolarla Letonya bulunurken, onu bin 89 dolarla Slovakya, bin 13 dolarla Çekya, bin 115 dolarla Meksika, bin 296 dolarla da Estonya izliyor. Türkiye'de ise maliyet bin 258 dolar. Devlet harcamaları içinde öğretmene en çok yatırım yapan ülke ise yine öğrenci başına 10 bin 265 dolarla Lüksemburg.

ÖĞRENCİYE DE YATIRIM YOK

Türkiye, aynı zamanda Meksika'nın ardından OECD'de 6-15 yaşındaki öğrencilere en az harcama yapan ikinci ülke. Türkiye, öğrenci başına 40 bin doların altında harcamayla Meksika'nın ardından en az harcama yapan ikinci ülke. Onu 40-50 bin dolarla Brezilya, Şili, Macaristan ve Yunanistan izliyor. Öğrenciye en çok para harcayan ülke ise yıllık 200 bin doların üzerinde harcamayla Lüksemburg. Onu, 140 bin dolarla Avusturya, 138 bin dolarla da Norveç izliyor. ABD ise yaklaşık 120 bin dolarla 4. ülke durumunda.

YETENEK EŞİTLİĞİNDE AŞAĞIDAYIZ

Raporda Türkiye, 15 yaşındaki çocuklar arasında matematik, sayısal ve bilgi teknolojisi yeteneklerinde eşitlik konusunda da yüzde 49 oranla Meksika'nın (yüzde 43) ardından sondan ikinci sırada bulunuyor. “Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı” (PISA) kriterlerine göre hazırlanan listede, üçüncü sırada ise yüzde 51'le Şili, dördüncü sırada ise yüzde 64'le Yunanistan var. Listenin en tepesinde ise yüzde 89'la Japonya ve Estonya bulunuyor. Bu iki ülkeyi, eğitime verdiği değerle bilinen ülkeler yüzde 86'yla Finlandiya, Danimarka ve Kanada izliyor.