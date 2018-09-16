Dilenciye 'Erdoğan'a hakaret'ten gözaltı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde dilencilikten hakkında işlem yapılan Dürdane Uygun, Cumhurbaşkanı'na hakaret ettiği ididasıyla gözaltına alındı.

Zabıta ekipleri önceki gün Antalya Caddesi'nde dilencilere yönelik operasyon yaptı. Operasyonda, Dürdane Uygun'a Kabahatler Kanuna göre ceza yazıldı. Ceza makbuzunu imzalayan Dürdane Uygun'un, caddeden uzaklaştırılırken, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği öne sürüldü. Ba nedenle gözaltına alınan Dürdane Uygun, polis merkezine götürüldü.

"EŞİMİN AMCASININ OĞLU ERDOĞAN'A HAKARET ETTİM"

Daha sonra adliyeye sevk edilen Dürdane Uygun, tutuklanma istemiyle sulh ceza hakimliğine çıkarıldı. İfadesinde Cumhurbaşkanı'na hakaret etmediğini belirten Dürdane Uygun, “Dün biraz başım dumanlıydı. Benim eşimin amcasının oğlu var, Erdoğan diye. Bizim hasmımız, bize düşmanlık yapar. Ben ona hakaret ettim, Cumhurbaşkanı'na asla hakaret etmedim. Cumhurbaşkanı'na hakaret gibi bir kastım yoktur" dedi. Dürdane Uygun, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

MASÖR "CUMHURBAŞKANINA HAKARET"TEN TUTUKLANDI

Öte yandan yine Manavgat'ta sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret içerikli paylaşımlar ile örgüt propagandası yaptığı iddia edilen Kadir D. gözaltına alındı. İlçedeki 5 yıldızlı bir otelde masörlük yaptığı belirlenen Kadir D., çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.