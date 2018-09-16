'Karma eğitim istemeyenler, çocuklarını...'

Can Ataklı'nın bugünkü yazısı şöyle:

İRONİ

SABİYİ KARMA OKULA GÖNDERMEK İSTEMEYENLER ERGEN KIZLARINI ÜNİVERSİTELERE YOLLAYABİLİYOR

Son günlerde eğitimle ilgili tartışmalardan biri de iktidarın “karma okulları” yavaş yavaş ortadan kaldırmasıyla ilgili.

Milli Eğitim Bakanlığı “ilk ve orta öğretimde karma eğitimden vazgeçileceği” haberlerinin gerçeği yansıtmadığını açıkladı ama iş öyle değil.

Bizzat saray danışmanı İbrahim Kalın “Öyle değil” dedi ve ekledi “Obsiyonel hale getiriyoruz, burası demokratik bir ülke.”

Karma eğitimi kaldırmanın demokrasi ile ilgisi yok tabii ama bunu nasıl olsa saray danışmanına anlatamayız.

Kalın'ın söylediğine göre “bir veli” başvurmuş. Kızının karma okulda olmasını istemiyormuş.

Belli ki “dini inançları” ve tabii ki “dine dayalı ahlaki anlayışı” bunu kabul edemiyormuş.

Saray danışmanı işte buna atıfta bulunarak “obsiyonel” olmaktan söz ediyor “demokrasi varsa buna da dikkat edeceğiz” diyor.

Böyle bir savunmaya gerçekten çok cahil olanlarla “yetmez ama evetçi” eski solcular inanır.

Karma eğitimle ne dinin ne ahlakın bir ilişkisi yoktur.

Küçücük çocukların kız erkek yan yana olmasından ahlaki ve namussal bir sorun çıkacağını düşünenler ancak sapıklardır.

Ayrıca karma eğitimde bu tür sorunların ortadan kaldırıldığı da onlarca yıldır yapılan bilimsel araştırmaların bir sonucu. Tam tersine karma olmayan eğitimler nedeniyle bazı sapkınlar ortaya daha rahat çıkıyor.

Tabii karma eğitime karşı çıkanların zihniyetinde korkunç bir çelişki de var.

“Kızımın karma eğitimde okumasını istemiyorum” diyen bir veli sabi yaştaki kızını koruduğunu sanıyor belki ama kızı ergenleşip, serpildiğinde kontrolün çok daha zor olduğu üniversiteye göndermekten sakınmıyor.

“Yaşı 18'i geçti, artık reşittir” savunması bu zihniyet için geçerli değildir.

Aslında ortaya çıkan çirkin gerçek şudur; kindar dindar zihniyet ergenleşmiş kızlarını “okuma özgürlüğü” diyerek üniversitelerin önüne yığarken, küçücük çocukları “ahlakları bozulacak” kaygısıyla karma eğitimden uzak tutmaya çalışmaktadır. İkisinin de amacı dini dayatma ile toplumu dönüştürmektir.

Şu ana kadar çok da başarısız olduklarını söyleyemeyiz.

SABİ: Küçük kız çocuğu, buluğa ermemiş çocuk.