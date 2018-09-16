Hükümetten eğitime imam hatip darbesi

Eğitim Sen’in raporuna göre okulöncesi eğitimi için öğrenci başına bin 673 TL harcayan hükümet, imam hatiplerde okuyan her öğrenci için 12 bin 707 TL harcadı.

HÜSEYİN ŞİMŞEK - BİRGÜN/ 2018-2019 eğitim öğretim yılı, uyum haftasının ardından tüm öğrenciler için yarın başlıyor. Yeni eğitim öğretim yılı öncesinde “Rakamlarla Eğitimin Durumu” başlıklı raporunu açıklayan Eğitim Sen, toplumun her alanında olduğu gibi eğitimde de büyük bir eşitsizliğin yaşandığını gözler önüne serdi.

Eğitim Sen Genel Başkanı Feray Aytekin Aydoğan tarafından açıklanan rapor, tüm teşviklere rağmen bir türlü istenen ilgiyi görmeyen imam hatip okullarına ayrılan bütçenin okul öncesi eğitimin yedi katı, teknik ve mesleki eğitimin de iki katından fazla olduğunu gözler önüne serdi.

Mesleki eğitimin iki katı

2017-2018 eğitim öğretim yılında, okulöncesi eğitimde öğrenci başına bin 673 TL harcandığı belirtilen raporda, buna karşılık her bir imam hatip öğrencisi için 12 bin 707 TL harcama yapıldığı bildirildi. Okulöncesi öğretim için harcanan paranın yedi katından daha fazla olan bu miktara diğer okullar da yetişemedi. Rapora göre, ilköğretimde öğrenci başına 4 bin 326 TL, genel ortaöğretimde öğrenci başına 6 bin 153 TL, mesleki ve teknik ortaöğretimde ise öğrenci başına 7 bin 504 TL ayrıldı.

Okullaşma oranına darbe

Rapor, eğitimde 4+4+4 düzenlemesinin okullaşma oranına vurduğu darbeyi de gözler önüne serdi. Buna göre, 4+4+4 düzenlemesi sonrasında örgün eğitimin 12 yıla çıkarılmasına rağmen hedeflerin çok gerisinde kalındı. Okullaşma oranları açısından son altı yılın en dikkat çekici verisi ilkokulda okullaşma oranının yüzde 98.86’dan yüzde 91.54’e düşmesi oldu.

Eğitimde 4+4+4 uygulamasının başlaması, okullaşma oranı kadar devlet okullarında da azalmaya neden oldu. Rapora göre, uygulamanın hayata geçmesinden bu yana devlete ait ilkokul 4 bin 828 okulun kapısına kilit vuruldu

Rapora göre, 2017-2018 eğitim öğretim yılı sonu itibariyle 2 bin 859’u bağımsız, 427’si imam hatip lisesi bünyesinde olmak üzere toplam 3 bin 286 imam hatip ortaokulu bulunuyor. Bir yıl içinde okul sayısı 615, öğrenci sayısı ise 71 bin 154 arttı.

“Rakamlarla Eğitimin Durumu” başlıklı rapor hakkında değerlendirmelerde bulunan Eğitim Sen Genel Başkanı Aydoğan, “Kamusal, parasız, demokratik, nitelikli, bilimsel ve anadilinde eğitimin önündeki engellerin kaldırılması için somut adımlar atılmalı, eğitimde ticarileştirme ve eğitimi dinselleştirme adımlarına derhal son verilmelidir” dedi.