20 liralık file olmadığı için öldü!

Malatya’da anaokulunun havuzuna düşerek hayatını kaybeden Miray’ın kuzeni Ali Fevzi Korkmaz, “Havuz kenarında 20 liralık bir koruma filesi olsaydı, Miray şu an hayattaydı” diyerek isyan etti.

SERAY MANSUROĞLU - BİRGÜN/ Malatya’da anaokulunun havuzuna düşerek hayatını kaybeden Miray Korkmaz’ın ölümü, okullardaki güvenlik ihmallerini yine gündeme getirdi. Annesi Güler Korkmaz ile birlikte gittiği anaokulunda bir an gözden kaybolduktan sonra 90 santimlik havuza düşerek hayatını kaybeden 5 yaşındaki Miray’ın kuzeni Ali Fevzi Korkmaz, “Havuza demir korkuluk taktırmak pahalı gelmiş olabilir. Ama koruma filesinin metrekaresi 15-20 liradan satılıyor” diyerek isyan etti.



‘Miray’ı ihmal öldürdü’

Miray’ı ihmallerin hayattan koparttığını vurgulayan Korkmaz, “Kuzenimi anaokulunun yöneticileri ve sahiplerinin ihmalleri aramızdan aldı. Havuzun olduğu bölümü demir korkuluklarla kapatmak maliyetli olabilir. Ama en azından bir koruma filesi olsaydı, Miray şu anda hayattaydı. Bir koruma filesinin metrekaresi piyasada 15-20 liradan satılıyor” dedi.

Suçu anneye attılar

“Biz sevdiğimizi, canımızı, Miray’ımızı kaybettik ama başka çocuklar bu tür ihmaller yüzünden hayatını kaybetmesin istiyoruz” diyen Korkmaz, “Suçu Miray’ın annesine atmaya çalıştılar. Gözden kaybolması sanki ölüm nedeniymiş gibi davrandılar. Yapılan haberlerde Miray’ın ‘zihinsel engelli’ olduğu vurgulandı. Tek gerçek, kaslarındaki bir sorundan dolayı yürüme ve konuşma güçlüğü çekmesidir. Anne ve babası perişan durumdalar. Biz bütün çocuklar adına bu ölümün üzerinin örtülmemesi için gerekli çabayı göstereceğiz” ifadelerini kullandı.

Okulun ruhsatı yok

Öte yandan olayın ardından başlatılan soruşturmada, anaokulunun henüz Milli Eğitim Bakanlığı’ndan açılış ruhsatı almadığı ortaya çıktı. 28 Ağustos’ta anaokulunun açılması için Milli Eğitim Müdürlüğü’ne dilekçe verildi. Bu süre zarfında ilgili müfettişlerin de açılış öncesi kurumda yaptığı incelemelerde Miray’ın ölümüne neden olan havuzun güvenlik tedbirlerinin yetersiz olduğu ve bu eksikliklerin giderilmesi gerektiği raporlara yansıdı. Feci ölümün ardından anaokulunun müdürü ile iki işletme sahibi gözaltına alındı.

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‘Okulların her alanı denetlenmeli’

Eğitim Sen Malatya Şube Başkanı Kazım Albayrak, Korkmaz Ailesi’ni ziyareti sonrası yaptığı açıklamada okullardaki denetimsizliğe dikkat çekti.

Kamu ve özel okulların son yıllarda fiziki güvenlik eksikliğiyle gündeme geldiğini hatırlatan Albayrak, “Okullarımızda çocuklarımızı kaybetmemek için Milli Eğitim Bakanlığı okulların fiziki problemini çözmelidir. Okul bahçesinden kantine kadar bütün alanlarla ilgili kontroller ve denetim, iş güvenliği uzmanlarınca yapılmalı” diye konuştu.