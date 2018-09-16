Meteoroloji’den son dakika uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son tahminlere göre, hava sıcaklığı yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgar, genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Yağışların; Rize çevreleri ile Trabzon’un doğu ve Artvin’in kıyı kesimlerinde kuvvetli (21-50 kg/m2.) olması beklendiğinden meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
Ankara: Parçalı bulutlu 27
İstanbul: Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29
İzmir: Az bulutlu 32
Adana: Parçalı ve az bulutlu 34
Antalya: Az bulutlu 32
meteoroloji-hava-durumu
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların öğle saatlerinden sonra doğusunda kuvvetli olması bekleniyor) 25
Erzurum: Parçalı bulutlu 22
Diyarbakır: Az bulutlu 33