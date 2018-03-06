e-Devlet'te miras sorgulama başladı

E-Devlet uygulaması bu kez de sistem üzerinden "Mirasçılık Belgesi" hizmeti vermeye başlıyor. Uygulama bugün hizmete girdi.

Milyonlarca kişinin E-devlete akın ettiği, soy ağacı sorgulama ve sefer görev emri uygulamalarının ardından yakınlarından miras kalıp kalmadığını da e-devlet üzerinden sorgulayalayabileceğimiz hizmet devreye girdi. İşte miras sorgulama için bilmeniz gerekenler...

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının internet üzerinden devlet hizmetlerine ulaşabildiği e-devlet, yeni bir uygulamaya başladı.



Geçtiğimiz dönemde Alt-üst Soy Sorgulama, Sefer Görev Emri gibi hizmetlere aşırı ilgi nedeniyle kilitlenen e-devlet'te artık yakınlarınızdan miras kalıp kalmadığını da öğrenebileceksiniz.



Mirasçılık Belgesi hizmeti, 6 Mart 2018 itibariyle hizmete girdi.



Miras Sorgulama hizmetiyle ilgili e-devlet'te bir de açıklama yer aldı, açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"Yargı birimlerinden alınan “Mirasçılık Belgesi Verilmesi” talepleri UYAP üzerinden elektronik ortamda 06.03.2015 tarihinden itibaren verilmeye başlanmıştır. 16.12.2016 tarihinden itibaren yargılamayı gerektiren durumlar hariç olmak üzere ölüm tarihi 1990 yılı sonrası olan kişiler için “Mirasçılık Belgesi Verilmesi” talebinin UYAP sisteminden yapılması zorunlu hale getirilmiştir. Bu kapsamda yukarıdaki koşula uyan “Mirasçılık Belgesi Verilmesi” ve Mirasçılık Belgesinin İptali” kararları bu hizmet üzerinden görüntülenebilecektir."

E-DEVLET MİRAS SORGULAMA NASIL YAPILIR?



1- Yakınlarından miras kalıp kalmadığını öğrenmek isteyenlerin ilk olarak e-devlet şifresi kullanarak e-Devlet resmi internet sitesi olan https://www.turkiye.gov.tr/ internet sitesine girmesi gerekiyor.



2- Sonrasında kullanıcı bölümünden T.C kimlik numaranızı ve şifrenizi yazarak kullanıcı girişi yapın.



3- Anasayfada bulunan arama butonuna "Veraset İlami Sorgulama" yazmanız yeterli olacaktır.





MİRAS ÇIKARSA VERGİSİ VAR!

Sorgulama sonucunda tarafınıza bırakılan bir miras varsa, bunun için Veraset ve İntikal Vergisi ödemeniz gerekiyor. 2018'de uygulamaya göre, 240 bin liraya kadar olan miraslarda yüzde 1 vergi uygulanıyor. Bu oran, bırakılan miras tutarına göre yüzde 10'a kadar yükselebiliyor.



VATANDAŞ AKIN EDİNCE E-DEVLET KİLİTLENMİŞTİ

6 Mart tarihinden itibaren verilmeye başlanan hizmet ile ölüm tarihi 1990 yılı sonrası olan kişiler için “Mirasçılık Belgesi Verilmesi” talebinin UYAP sisteminden yapılması zorunlu hale getirildi.

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