Ziya Selçuk'un kitabı raflarda

Milli Eğitim Bakanı (MEB) Prof. Dr. Ziya Selçuk ve Psikiyatr Dr. Enver Demirel Yılmaz’ın ortak kaleme aldığı, Dokuz Tip Mizaç Modeli’ne göre hazırlanan ‘Ebeveyn Benim’ kitabı, ailelere ‘mizaca uygun en iyi çocuk yetiştirme yaklaşımını’ keşfetmesi için ipuçları veriyor. Daha iyi bir anne-baba olmakla ilgili önerilerin de yer aldığı kitap, ebeveynlerin de bireysel farklılıkları olduğunu hatırlatıyor. Kitapta “Çocuğunuz için doğru olan yaklaşımın hangisi olduğunu nasıl bilebilirsiniz?”, “Onların doğuştan sahip olduğu olumlu potansiyellerini nasıl ortaya çıkarabilir, sağlıklı kişilik gelişimine nasıl destek olabilirsiniz?”, “Hangi değerleri mutlaka edindirmelisiniz?”, “İstenmeyen davranışların önlenmesi adına nasıl bir yaklaşım sergilemelisiniz” gibi birçok soruya Dokuz Tip Mizaç Modeli’ne göre yanıtlar veriliyor.