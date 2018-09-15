Hrant Dink Ödülü sahiplerini buldu

Hrant Dink Vakfı tarafından verilen, Uluslararası Hrant Dink Ödülü’nü kazananlar bugün düzenlenen törenle açıklandı.

Hrant Dink’in 64’üncü yaş gününde düzenlenen törende Uluslararası Hrant Dink Ödülü’nün Türkiye sahibinin gazeteci ve insan hakları savunucusu Murat Çelikkan olduğu açıklandı. Ödül töreninde konuşan Çelikkan “Buradayım, çünkü bu kan ve ölüm politikasına karşı sivil ölüme mahkûm edilseler de barış için sesini yükselten insanlar var” dedi.

10. Uluslararası Hrant Dink Ödülü yurtdışı sahibi ise Yemen’deki insan hakları ihlallerine karşı mücadele eden Mwatana İnsan Hakları Örgütü oldu. Mwatana İnsan Hakları Örgütü adına konuşma yapan Radya el-Mutavakel, “Türkiye’deki durum ile Yemen’deki durum arasında çok büyük farklılıklar olsa da, insan hakları kuruluşları olarak benzer güçlüklerle karşılaşıyoruz” dedi.