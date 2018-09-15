Üç kişinin öldüğü iş cinayetine 5 gözaltı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde dün ilçe belediyesinin yapay şelale inşaatında vincin birinci bomu kırılmış, vincin sepetinde bulunan 20 yaşındaki Muhammet İsa Palvamani, 24 yaşındaki Lal Muhammet Rahimi ve 19 yaşındaki Ehsanollah Nabizadeh adlı Afgan işçiler ölmüştü.

İş cinayetinde adres bu kez Denizli: 3 ölü, 1 yaralı

Olay sonrası cumhuriyet savcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturmada adı açıklanmayan vinç görevlisi, şantiye şefi, iş güvenliği uzmanı, taşeron firma yetkilisi ve vincin iş güvenliği uzmanı gözaltına alındı.