Dün serbest bırakılan avukatlara bugün gözaltı kararı

Tahliye edilen Halkın Hukuk Bürosu avukatları için bugün savcılık gözaltı kararı verdi. Şimdiye kadar 3 avukat gözaltına alındı.

Halkın Hukuk Bürosu (HHB) ve KHK ile kapatılan Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) üyesi 17’si tutuklu 20 avukatın “Terör örgütü üyeliği” ve “Silahlı terör örgütü yöneticiliği" suçlamasıyla yargılandığı davada mahkeme ara kararda avukatların dün tahliyesine karar vermişti. Savcı avukatlar için yeniden gözaltı kararı aldı. Avukat Aytaç Ünsal , Aycan Çiçek , Engin Gökoğlu gözaltına alındı.

ÇHD davasında ara karar verildi! İşte tahliyeler...

HALKIN HUKUK BÜROSU'NDAN İLK AÇIKLAMA

Halkın Hukuk Bürosu'nun Twitter hesabından paylaşılan mesajda, "Faşizm hukuku katletmenin adıdır. Hafta sonu kapalı mahkemeden yakalama kararı çıkartır, bir gün önce tahliye olan insanları gözaltına alır...." denildi.