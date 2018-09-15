Polisten 'destek' eylemine müdahale!

İnşaat-İş ve Dev Yapı-İş sendikalarının çağrısıyla,kötü çalışma ve yaşam koşullarına karşı dün iş bırakan ve gece yapılan baskınlarda gözaltına alınan işçilerle dayanışmak için Kadıköy Kalkedon Meydanında yapılmak istenen eyleme polis müdahale etti.
Basın mensupları dahil 23 kişi gözaltına alındığı bildirildi.
Haber yapmak isteyen muhabire gözaltı!
İşte gözaltına alınanların isim listesi:
1- Oya Öznur
2- Nuri Cemal Çilingir
3- Kamber Saygılı
4- Elvan Polat
5- Mert Özyer
6- Harun Reşit Savğat
7- Zeynep Demir Ilgezdi
8- Murat Bostancı
9- Kadir Kurt
10- Sinan Ceviz
11- Burç Par
12- Murat Çakır
13- Seher Gulcin Polat
14- Sena Çenkoğlu
15- Tugce Karul
16- Bulent Kılıç
17- Erdal Güzel
18- Ertuğrul Bilir
19- Şengül Yüksel
20- Halil Aksu
21- Öncü Akgül
22- Ali Kemer
23- Taylan Öztaş