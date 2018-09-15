Polisten 'destek' eylemine müdahale!

3'üncü havalimanı işçilerine destek olmak için Kadıköy Khalkedon Meydanı'nda yapılan eylemde basın mensupları dahil 23 kişi gözaltına alındı.

İnşaat-İş ve Dev Yapı-İş sendikalarının çağrısıyla,kötü çalışma ve yaşam koşullarına karşı dün iş bırakan ve gece yapılan baskınlarda gözaltına alınan işçilerle dayanışmak için Kadıköy Kalkedon Meydanında yapılmak istenen eyleme polis müdahale etti.

Basın mensupları dahil 23 kişi gözaltına alındığı bildirildi.

Haber yapmak isteyen muhabire gözaltı!

İşte gözaltına alınanların isim listesi:

1- Oya Öznur

2- Nuri Cemal Çilingir

3- Kamber Saygılı

4- Elvan Polat

5- Mert Özyer

6- Harun Reşit Savğat

7- Zeynep Demir Ilgezdi

8- Murat Bostancı

9- Kadir Kurt

10- Sinan Ceviz

11- Burç Par

12- Murat Çakır

13- Seher Gulcin Polat

14- Sena Çenkoğlu

15- Tugce Karul

16- Bulent Kılıç

17- Erdal Güzel

18- Ertuğrul Bilir

19- Şengül Yüksel

20- Halil Aksu

21- Öncü Akgül

22- Ali Kemer

23- Taylan Öztaş