Saha mühendisi anlattı: Ölümler arttıkça umursamazlık arttı

FATİH KARAGÜLLE - T24/ İstanbul'da Atatürk Havalimanı yerine yapılan 3. Havalimanı inşaatında çalışan işçiler asgari koşulların yerine getirilmediği gerekçesiyle dün (14 Eylül 2018) eylem başlattı. Eylem üzerine güvenlik güçleri, şantiye alanına gitti ve işçilere biber gazıyla müdahalede bulundu. Gece saatlerinde ise yüzlerce işçi gözaltına alınarak çevre karakollara götürüldü.

İki yıla yakın 3. havalimanında görev yapan ve bir süre önce işinden ayrılan bir saha mühendisi işçilerin eylemlerinin haklı gerekçelere dayandığını ve birçok olayın üstünün kapatıldığını T24'e anlattı.

Üstü kapanan birçok olayın olduğunu savunan saha mühendisi, Çalışma Bakanlığı'nın havalimanı inşaatında bugüne kadar hayatını kaybeden işçi sayısını 27 olarak açıklamasına rağmen, can kaybı sayısının binin üzerinde olduğunu da iddia etti.

İşçilerin "Yatakhanelerde tahta kurusu sorunu çözülsün" talebi için saha mühendisi, "İşçilerin konakladığı Akpınar Kampı'nda bu sorun sürekli şikâyet olarak bize geliyordu. O bölgeyle ilgilenen arkadaşlara söylediğimizde umursamaz tavırlarla, 'halledileceği' anlatılıyordu" dedi.

Şantiyede bulunan taşeron şirketlerin işçilerin ödemelerini yapmadığına, asgari ücretin üzerindeki ücretlerin elden verildiğine tanık olduğunu anlatan saha mühendisi, "Bu konular işçiler arasında sürekli sohbet konusuydu. 'Maaşlar gecikecek, elden bu ay şu kadar aldım' diyorlardı" şeklinde konuştu.

"İşçi ölümleri en çok inşaatta"

İşçi ölümlerinin en çok inşaat bölümünde olduğunu söyleyen saha mühendisi, "3. havalimanında 1000 işçi öldü" iddiaları için 'iyimser' yorumunda bulundu. Hayatını kaybeden işçi sayısının bundan çok daha fazla olduğunu iddia eden saha mühendisi, "Ambulans sesi şantiye için normal hâle gelmişti" ifadesini kullandı.

"Ölümler arttıkça umursamazlık arttı"

İş Sağlığı Güvenliği (İSG) uzmanlarının genel tavrının "Boşvermişlik" olduğunu anlatan saha mühendisi, "Sahada sigara içiliyordu, bu yangına davetiye çıkarmak anlamına gelir. Buna engel olmuyorlardı. Bazı güvenlik önlemlerinin alınması için İSG uzmanlarına başvuruyorduk genel tavır boşvermişlikti. İşçilerin ölümleri arttıkça umursamazlık da arttı" dedi. İSG eğitimi hakkında saha mühendisi şunları söyledi:

İşçiler işe alınırken güvenlik önlemleri ile ilgili olarak üstünkörü bir eğitim veriyorlar ve bir kameraman 1 saatlik eğitime katılan işçileri her açıdan görüntüleyerek işçinin eğitime katıldığını kayıt altına alıyor. Ama bu kısa süren güvenlik eğitimlerinde öğretilen konuların sahada uygulanıp uygulanmadığı kontrol edilmiyor. Bir nevi 'biz eğitimini verdik, kamera kayıtları da kanıtı, sorumluluk bizden gittii' demek gibi."

"Kamyonlara bağlı ölüm de çoktu"

"Kamyonların yoğun olarak çalıştığı bir şantiyeydi, bu yüzden de çok ölüm oldu" diyen saha mühendisi, "En çok ölüm inşaat bölümünde. Elektrik çarpması olayı çok oluyordu. Ancak bununla bağlantılı ölüm kulağıma gelmedi" diye konuştu.

İddialar

"Komik güvenlik önlemleri alınıyordu, işçilerin buna dikkat etmesi mümkün değil" diyen saha mühendisi 3. havalimanında yaşananlara ilişkin olarak şu iddiaları gündeme getirdi:

-Üstü kapanan olaylar var.

-1000'den fazla işçi ölmüştür. Bu rakam bile iyimser.

-İnşaat firmaları, kendi firmalarına bağlı işçilerin ölümleri arttıkça isim değiştiriyor.

-Süreki yeni İSG uzmanları geliyor. İSG uzmanları sorumluluk yüzünden çalışmak istemiyor.

-Yemeklerin içinden böcek çıktı.