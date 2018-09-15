CHP'li Şeker: İşçiler insanca yaşam istiyor

CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker işçilere destek olurken yaptığı konuşmada, işçilerin insanca yaşamak istediğini belirterek “Baskı ve sıkıştırmayla günde 16 saat çalıştırılan işçiler bu koşullarda çalıştırılmak istemediklerini dile getirmişlerdi. İşçilerin koşullarının düzeltilmediğini, işçilerin direnişinden anlıyoruz.

Binlerce polis, onlarca TOMA'yla yığınak yaptılar. İşçiler böyle baskı ortamı değil insanca yaşam koşulları istiyorlar. 400’e yakın işçi gözaltına alındı. Her gün yüzlerce işçi geliyor ve geri çıkıyor.

'OHAL’i patronlar için ilan ettik' diyenler bu hali de patronlar için kullanmaya devam ediyorlar. Güvenlik önlemi alacağınıza işçilerin iş güvenliği önlemini alın. İşçiler bu bedeli hayatlarıyla ödemek istemiyorlar” diyerek, yetkilileri göreve davet etti.