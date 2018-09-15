HDP'den işçilere destek: Patronları devlet koruyor

Baskında aralarında çok sayıda öncü işçi ve sendika yöneticisinin de olduğu 543 kişi gözaltına alındı. En az 2 bin işçi ise eylemini sürdürüyor. İşçiler, gözaltıların serbest bırakılmaması durumunda eylemlerinin daha da büyüyerek devam edeceği uyarısında bulundu. Öte yandan havalimanında bugün meydana gelen iş kazasında 1'i ağır olmak üzere 2 işçi yaralandı.

Şantiye önünde konuşan HDP Milletvekili Züleyha Gülüm, iktidarın sermayeyi koruduğunu belirterek, “Bir kez daha patronlar devlet eliyle korundu. İşçiler gözaltına alınarak direniş kırılmaya çalışıldı. Şu anda işçilerin yaşam alanı işgal altında” dedi.

İşçilerin baskı ve tehditle çalışmaya zorlandığını belirten Gülüm, “Maaşlar ödenmiyorsa iş bırakmak ve sendikada örgütlenmek yasal bir haktır. Ama sendikacı arkadaşlarımızı gözaltına aldılar. Hukuksuzluk tüm ülkede olduğu gibi burada da devam ediyor. OHAL sürecinde kimin yanında olduğunu açık eden iktidar, bugün de kimin yanında olduğunu açık bir şekilde ifade etmiş oldu. Ekonomik krize giren iktidar ve işveren bunun bedelini işçiye ödetmeye çalışıyor. Yoksulun sırtından kendi zenginliklerine zenginlik katıyor. Kendi yandaşlarına peşkeş çeken iktidar işçilere gelince bütün haklarını yok sayıyor. Bugün bir kez daha bunu gördük. İşçilerin talepleri karşılanana kadar bu işin takipçisi olacağız” diye konuştu.