TGB 5. Olağan Genel Kongresi'ni topluyor

Türkiye Gençlik Birliği (TGB) Genel Merkezi, TGB 5. Olağan Genel Kongresinin 30 Eylül Pazar günü Ankara’da toplanacağını düzenlediği basın açıklamasıyla kamuoyuna duyurdu. Açıklamayı TGB Genel Başkan Vekili Yıldırım Gençer yaptı.



TGB Genel Merkezi, Erkan Yücel Kültür Merkezi’nde basın toplantısı düzenledi. TGB Genel Başkan Vekili Yıldırım Gençer, TGB 5. Olağan Genel Kongresinin 30 Eylül Pazar günü saat 10.00’da Ankara/Yenimahalle Dört Mevsim Tiyatro Salonunda toplanacağını duyurdu. Gençlik kongrenin sloganını Andımız’dan alıntı yaparak, “Açtığı Yolda Gösterdiği Hedefe” olarak belirledi.



“KONGREMİZİ TARİHİNYÜKLEDİĞİ BÜYÜK GÖREVLERİN EŞİĞİNDE TOPLUYORUZ”

Açıklamayı yapan TGB Genel Başkan Vekili Yıldırım Gençer, “Türk gençliğinin, aklına, vicdanına ve milli bilinçle bütünleşen karakterine düşen görevin yakıcı olduğu bir dönemden geçiyoruz. Gençlik kırılma dönemlerinde, tarih sahnesinin en önünde yer almış, halkı itekleyen, harekete geçiren güç olmuştur. Kurtuluş savaşında, okulunu, köyünü, tarlasını bırakıp en öne koşmuştur. 1960’larda yükselen devrimci hareketin en önünde yer almıştır. Yakın zamanda vatansever çizgide gerçekleşen kitlesel eylemlerin düzenleyicisi ve kucaklayıcısı olmuştur. Kongremizi, tarihin bizlere yüklediği büyük görev ve sorumlulukların eşiğinde gerçekleştireceğiz. ” ifadelerini kullandı.

Gençer, emperyalizmin terör örgütleri, ekonomik ve siyasi tehditlerle Türkiye’yi teslim almaya çalıştığına dikkat çekerek, “Ancak başaramayacaklar. Yarım asırdır bileklerimize vurulan zincirleri parçalıyoruz. Ülkemiz emperyalizme karşı kenetleniyor. Kurucu değerlerini ve Atatürk’ü yeniden keşfediyor” sözlerini sarf etti.



AÇTIĞI YOLDA, GÖSTERDİĞİ HEDEFE

Hedefi Atatürk’ün gösterdiğini vurgulayan Gençer, “Büyük önderin uygarlık seviyesi tanımı aynı zamanda bir var olma ve yaşama mücadelesidir. Bu hedefi gerçekleştirmenin biricik yolu tam bağımsız bir Türkiye’den geçmektedir. Atatürk’ün gösterdiği hedefe ancak, siyasi, askeri, iktisadi, adli, ve kültürel anlamda bağımsızlığımızı kazanarak ulaşabiliriz. O’nun açtığı, Cumhuriyetçi, Milliyetçi, Halkçı, Devrimci, Laik, Devletçi yolda emin adımlarla yürüyoruz. Görevlerimizin ve sorumluluklarımızın bilincindeyiz. Gençliğe Hitabenin bizlere emrettiği, ülkemizi ilelebet muhafaza ve müdafaa etme kararlılığındayız.” diyerek gençleri kongreye davet etti.



TGB’nin 5.Olağan Genel Kongresi, 30 Eylül 2018 tarihinde saat 10.00’da Ankara/Yeni Mahalle, Dört Mevsim Tiyatro salonunda toplanacak.