İşte 3. havalimanı işçilerinin isyanının nedeni...

HDP İstanbul Milletvekili Erkan Baş, gece yarısı koğuşlara yapılan baskın ile gözaltına alınan 3. Havalimanı işçilerinin, Arnavutköy Jandarma Komutanlığı'na İGA Havalimanı İşletmesi'ne ait otobüsler ile getirildiğini belirterek, "Bence bütün bu isyanın nedeni bu tablo. Türkiye'yi yöneten iktidar, patronların çıkarlarını korumak için harekete geçmiş durumda." dedi.

Olumsuz çalışma koşullarına isyan ederek dün eylem başlatan 3. Havaalanında işçilerinin kaldığı koğuşların etrafını TOMA’larla saran güvenlik güçleri, gece saatlerinde koğuşlara baskın düzenledi. 400'e yakın işçinin gözaltına alındığı belirtilirken, CHP ve HDP milletvekilleri 3. Havalimanı şantiyesine geldi.

"TÜRKİYE'Yİ YÖNETEN İKTİDAR PATRONLARIN ÇIKARLARINI KORUYOR"

Cumhuriyet'ten Mehmet Kızmaz'ın haberine göre, işçilere desteğe gelen HDP İstanbul Milletvekili Erkan Baş , Arnavutköy Jandarma Karakolu'nun önünde basın açıklaması yaptı. 206 işçinin burada tutulduğunu belirten Baş, karakolun önündeki şirket otobüsünü işaret ederek, "İşçileri bu otobüslere bindirerek karakola getiriyorlar. Bence bütün bu isyanın nedeni bu tablo. Türkeye'yi yöneten iktidar, patronların çıkarlarını korumak için harekete geçmiş durumda. İşçilerin her türlü direnişinin haklı olduğunu düşünüyor. İşçilerin haklı direnişinin yanında olmak gerekiyor." diye konuştu.