Cami minaresinde 2 çuval esrar ele geçirildi

Sokağa çıkma yasağının ilan edildiği Lice'ye bağlı bir köyde, cami minaresinde 2 çuval kubar esrar ele geçirildi.

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde, güvenlik güçleri, sokağa çıkma yasağının ilan edildiği bir köyde yapılan aramada cami minaresinde iki çuval kubar esrar ele geçirildi.

Diyarbakır’ın Lice, Kulp, Silvan, Hazro ve Kocaköy ilçelerine bağlı 116 köy ve mezrada, PKK’ya yönelik başlatılan operasyon nedeniyle ilan edilen sokağa çıkma yasağı, ilan edilmiş bölgede operasyonun tamamlanmasıyla dün kaldırılmıştı.

İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde Lice, Kulp, Silvan, Hazro ve Kocaköy ilçelerinde jandarma komando timleri, güvenlik korucuları ve polis özel harekat ekiplerinin katılımıyla 10 Eylül'de başlatılan 14 Eylül gece saat 02.00 itibarıyla tamamlanan "Bayrak-90 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Uğur Sağlam-3" müşterek operasyonunda 7 ton 271 kilogram esrar, 669 bin 478 kök Hint keneviri ele geçirilmişti.

Yasak sırasında, Lice ilçesine bağlı bir köyde yapılan aramada güvenlik güçlerinin cami minaresinde iki çuval kubar esrar ele geçirdiği belirtildi.