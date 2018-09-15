3. Havalimanı işçileri karakolda bu halde bekletiliyor!

CHP eski Milletvekili Barış Yarkadaş, işçilerin son durumunu paylaştı.

Yarkadaş, "Tahta kurularıyla yaşamak istemiyoruz" diyerek seslerini Türkiye'ye duyuran 3. Havalimanı inşaatı çalışanları şu an Arnavutköy Jandarma Karakolu'nda bu şekilde bekletiliyor. AKP Türkiye'sinde insanca yaşamak istemenin bedeli işte budur... Karanlık düzene işçiler son verecek!" dedi.

İŞÇİLER AKP'NİN EZBERİNİ BOZDU

Yarkadaş, sosyal medya hesabından "Bu fotoğraf da hafızalara işlenecek... Jandarma "İnsanca yaşamak ve çalışmak istiyorum" diyen 3. havalimanı inşaatı işçilerinin odasına kapıya tekme atarak giriyor. İşçiler AKP'nin ezberini bozduğu içindir bu panik... İşçiler AKP'nin makyajını döktüğü içindir bu telaş..." ifadelerini kullandı.