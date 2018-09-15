İşçilerle dayanışma için eylem çağrısı

Kötü çalışma şartları ve işten atılanların geri alınması amacıyla dün eylem başlatan ve yüzlercesi gece yarısı düzenlenen operasyonla gözaltına alınan 3. Havalimanı işçileriyle dayanışma çağrısı yapıldı.

İstanbul Kadıköy’de gerçekleştirilecek eylem saat 19.00’da başlayacak. Dev Yapı İş ile İnşaat-İş Sendikası’nın çağrısıyla düzenlenen eylemin duyuru metninde, “Cinayet işleyen patronların yanında değil, emekçinin yanında olun. Havaalanı işçileri yalnız değildir” ifadelerine yer verildi.

İnşaat-İş Sendikası’nın aktarımına göre işçilerin büyük bir kısmı bugün sahaya çıkmazken; çalışan işçilerin de baskı altında olduğu kaydedildi.

3. havalimanında direniş sürüyor: 'Yüzlerce gözaltı var'