MEB’de yer bulamadı rektör oldu

Henüz bir ay önce profesör olan MEB eski Müsteşarı Yusuf Tekin, Hacı Bayram Veli Üniversitesi’ne Rektör olarak atandı.

24 Haziran seçimleri öncesinde, “Siyasetçilerimize sahip çıkmalıyız” sözleriyle hükümete mesaj gönderen Yusuf Tekin’in yeni görevi Resmi Gazete’den duyuruldu.



Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile “Rektörlük için üç yıl profesörlük yapmış olmak” şartının kaldırılmasının ardından ilk Rektör ataması gerçekleşti.

Kamuoyunda, “Akademiyi bölen tasarı” olarak bilinen, “Yükseköğretim Kanunu ile bazı KHK’lerde değişiklik yapılmasına ilişkin” tasarının yasalaşmasıyla kurulan Hacı Bayram Veli Üniversitesi’ne Rektör olarak henüz geçen ay profesörlük unvanını alan Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) eski müsteşarı Yusuf Tekin atandı.



Bir ay önce “Prof.” oldu

Birgün'den Mustafa Mert Bildircin'in haberine göre, üniversite rektörlerinin profesörlük unvanı alan kişiler arasından görev süresi şartı aranmaksızın atanabilmesine olanak sağlayan değişiklik çerçevesinde MEB eski müsteşarı Yusuf Tekin Hacı Bayram Üniversitesi Rektörlüğü’ne atandı. Daha önce 703 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname’de düzenlemeye gidilerek kaldırılan ancak tepkiler üzerine geri getirilen, “Rektörler, en az üç yıl profesörlük yapan kişiler arasından atanır” maddesi 13 Eylül’de yeniden kaldırıldı. Değişiklikten iki gün sonra, geçen ay profesör olan Yusuf Tekin, Rektör olarak görevlendirildi.

Gazi Üniversitesi’nden kopartılan dokuz fakülteyle kurulan Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörlüğü’ne yapılan atama Resmi Gazete’den, “Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörlüğüne, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü ve 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2’nci, 3’üncü ve 7’nci maddeleri gereğince Prof. Dr. Yusuf TEKİN atanmıştır” ifadeleriyle duyuruldu.

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Hükümete mesaj

MEB eski Müsteşarı Yusuf Tekin, Din Öğretimi Genel Müdürlüğü’nün 24 Haziran seçimlerinin öncesinde düzenlediği bir konferansta verdiği, “Siyasetçilerimize sahip çıkmalıyız” mesajıyla tepki çekti. Aynı konferansta imam hatiplerin, “Türkiye’nin yüz akı” olduğunu iddia eden Tekin, öğrenciler için kabusa dönüşen liselere geçiş sistemi başta olmak üzere birçok başarısız uygulamada başrol oynadı.