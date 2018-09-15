'Aileme zarar verirler diye ayrılamadım'

Kamuoyunda 'Adnan Hoca' olarak bilinen Adnan Oktar ve grubuna yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve daha sonra tahliye edilen Ayça Pars, gruptan neden ayrılamadığını açıkladı.

Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'na konuşan Pars, bildiklerini polise anlattığını söyledi.

"8 gün emniyette polise ifade verdim. Çok şey anlattım. Soruşturmanın gizliliği var. Şu an için çok şey konuşamam" ifadesini kullanan Pars, şunları kaydetti:

"29 yıldır Adnan Oktar grubunda yer aldım. İlk başta gerçekleri görmemiştim. Sonradan gerçekleri görmeye başladım. Sapkınlıklar, müslümanlık adı altında sahtekarlıkların farkına vardım. Daha önce ayrılmak istiyordum. Ama aileme zarar verirler diye ayrılmadım."