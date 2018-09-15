Üniversite ek tercihleri başladı

YAĞMUR ÖZTÜRK -BİRGÜN/ Açıkta kalan 128 bin 508 kontenjan için adaylar tercihte bulunmaya başladı. Ön lisans ve lisans programlarına merkezî genel yerleştirmedeki en küçük puanlarının altında puanı olan aday yerleştirilmeyecek. Kesin kayıt sonunda kontenjan açığı kalan programlara ön kayıtla öğrenci alınmayacak. Ek yerleştirme tercih ücreti 15.00 TL olacaktır. Ek yerleştirme için tercih yapan adaylardan ek yerleştirme ücretini yatırmayanların ek yerleştirme için yapmış oldukları tercihler işleme alınmayacak.

Mühendislikte sayı yüksek

İlk tercih döneminde 710 bin 982 aday yerleşmiş fakat birçok üniversitede boşluklar kalmıştı. Özellikle mühendislik alanlarında çok fazla kontenjan açıkta kalmıştı. Makine mühendisliğine yüzde 82 yerleşilirken, bin 809 aday için yer var. Elektrik-elektronik mühendisliğinde sıraların yüzde 84’ü doldu ama bin 438 boş kontenjan ortaya çıktı. Kontenjanlarının yarısını dolduramamış programlar arasında ulaştırma mühendisliği yüzde 20 ile öne çıkanlardan biri. Bu oran, enerji sistemleri mühendisliğinde yüzde 56 ve çevre mühendisliğinde ise yüzde 72. Bunun yanında mimarlıkta bin 873, tıpta 111 boş kontenjan bulunuyor.

Kimler tercih yapabilir?

Rehberlik Uzmanı Salim Ünsal ile kimlerin tercih yapabileceğini konuştuk

Ünsal şunları söyledi: “Normal bir yerleştirmede bir yere yerleşen öğrencinin ek tercihte tercih yapma hakkı yok. Ancak özel yetenek sınavı ile bir yükseköğretim programına yerleşmişse onlar ek tercihlerde tekrar tercih yapabiliyorlar. Mesele çocuk normal tercihlerde bir yere yerleşememiş ama gitmiş bir okulun özel yetenek sınavına girerek kazanmış, o zaman bu kişi puanını kullanarak ek yerleştirmede şansını deneyebilir. Yani puanla yerleştirilenlere bu hak verilmiyor ama özel yetenek sınavlarıyla girenlere bu hak veriliyor.”