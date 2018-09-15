Özkök'ten Bardakçı'ya: 21.yy'da Kılıç Hakkı ne demek?

Özkök, Bardakçı'ya "21’inci yüzyılda 'kılıç hakkı' ne demek?" diye sordu.

Ayasofya üzerinde yapılan 'Cami mi olmalı müze olarak mı kalmalı' tartışmalarına Anayasa Mahkemesi (AYM) noktayı koydu.

Yaşananları değerlendiren Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök Ayasofya için "Kılıç hakkı" diyen HaberTürk yazarı Murat Bardakçı'ya tepki gösterdi. Özkök, "21’inci yüzyılda 'kılıç hakkı' ne demek?" diye sordu.

Bardakçı, Ayasofya üzerinde yapılan 'Cami mi olmalı müze olarak mı kalmalı' tartışmaları devam ederken Ayasofya'nın İstanbul'un fethini sembollemesi olarak açıklamıştı. Bardakçı "Kılıç hakkı diye bir şey vardır" demişti.

Ayasofya’nın ibadete açılması için AYM’ye başvuran dernek, gerekçe olarak “inanç ve ibadet özgürlüğünü” göstermiş, AYM'den tersi yönde karar çıkmıştı.

Özkök Ayasofya ile ilgili olarak bugünkü köşesinden değerlendirmede bulundu. Özkök şunları kaydetti:

ALLAH aşkına... Bu ülkeyi seven bir tek insan kalmadı mı...

Şu an ekonomik bir krizle boğuşuyoruz...

Dört bir tarafımız alev alev...

Yani, bir Ayasofya’nın ibadete açılması meselesi kalmıştı...

Onu da yaptılar...

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Allahtan bu ülkede hâlâ hukukçular var. Hâlâ mantıklı insanlar var. Hâlâ 21’inci yüzyılın farkında olan insanlar var.

Anayasa Mahkemesi ülkemiz açısından en güzel kararı aldı.

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Ayasofya’nın ibadete açılması için AYM’ye başvuran dernek, gerekçe olarak “inanç ve ibadet özgürlüğünü” göstermiş. Bak arkadaşım, bu doğru bir gerekçe değil.

Eğer sen inanç ve ibadet özgürlüğü dersen, bu ülkede yaşayan bir Ortodoks vatandaş da kalkıp “Burası özünde bir kilise. Asıl benim ibadet özgürlüğüm için bana açın” derse... Kim haklı olur?

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Ayasofya’nın ibadete açılmasından yana olan Murat Bardakçı’nın gerekçesi de şu:

“Burası Osmanlı’nın ‘kılıç hakkı’dır.”

Bu gerekçeyi de hiç doğru bulmadım.

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Bir kere, 21’inci yüzyılda “kılıç hakkı” ne demek?

Güçlünün kendi itikatını herkese uygulama hakkı mı...

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Başka ülkeyi fetheden herkesin inançlar üzerinde kılıç hakkı varsa, ülkelerini fethedenlere karşı savaş verip onları çıkaranların kılıç hakkına ne diyeceğiz.

Ben Balkanlar’da, İspanya’da ne zaman kiliseye çevrilen bir cami görsem içim burkuluyor.

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Ben vatandaş olarak, ülkemizin inançlarla ilgili insani yanını gösteren böyle bir kararı aldığı için Anayasa Mahkemesi’ne teşekkür ediyorum.

Bırakın da birbiriyle kanlı bıçaklı şu dünyada, biri Müslümanlar öteki Hıristiyanlar tarafından inşa edilmiş iki muhteşem ibadet yeri yan yana ve barış içinde dursun.

Ve bunun şerefi de biz Türklerin olsun...