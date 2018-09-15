3. havalimanında direniş sürüyor: 'Yüzlerce gözaltı var'

Eylem üzerine şantiyeye giren jandarma işçilere gazla müdahale etti. HDP İstanbul Milletvekili Erkan Baş, yüzlerce işçinin gece saatlerinde gözaltına alındığını söyledi. Çevre karakollara hukukçuların gittiğini belirten Baş, "Sadece 1 karakolda 200'ün üzerinde gözaltında işçi var" dedi.

T24'te yer alan habere göre sabah saatlerinde havalimanı inşaatında milletvekilleri açıklama yaptı. CHP İstanbul Milletvekili ve Parti Meclis Üyesi Ali Şeker, "Yeni havalimanı yetişsin diye işçiler ölüyor, gözaltına alınıyor!" dedi.

Dev-yapı-iş Başkanı Özgür Karabulut da, "Gece yarısı koğuş kapıları kırılarak arkadaşlarımız gözaltına alındı. Bugün arkadaşlarımız zorla, baskıyla çalıştırıyorlar ama bu uzun sürmez" diye konuştu.

İşçi eylemine ilişkin olarak, "İşçilerin köle koşullarından kurtulmak için hak aramasından daha doğal bir şey yok" diyen Baş, "Burası köle kampına benziyor" ifadesini kullandı.

İş cinayetleriyle gündeme gelen 3. havalimanında iki gün önce yaşanan ve 17 işçi yaralanmasıyla sonuçlanan servis kazası işçileri isyan ettirdi. Dün sabah erken saatlerde başlayan eylem kısa sürede yaygınlaşarak kitleselleşti. Eylemin kitleselleşmesi üzerine şirket yetkilileri bölgeye kolluk kuvvetlerini çağırdı. TOMA'larla şantiyeye giren jandarma ekipleri işçilere gaz bombalarıyla saldırdı. Eylemin saldırıya rağmen devam etmesi üzerine şirket yetkilileri işçilere görüşme çağrısı yaptı. Yapılan görüşmede şirkete 15 maddelik talep listesi iletildi. Taleplerin insani olduğunu söyleyen ve karşılanacağını ifade eden şirket yönetimi bunun protokole çevrilmesine itiraz etti. İşçi temsilcilerinin ısrarı üzerine, "Ne yaparsanız yapın" diyen şirket yetkilileri görüşmeden çekildi.

İşçiler ve İnşaat-iş yöneticileri gözaltına alındı

Gece saatlerinde polis ve jandarma tarafından eylem yapan işçilere düzenlenen operasyonda çok sayıda işçi ve İnşaat-İş yöneticisinin gözaltına alındığı aktarıldı.

İnşaat-İş Sendikası'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımlara göre jandarma ekipleri saat 03.00 sularında koğuşlara baskın düzenledi. Jandarmanın H 5 Blok No 19 koğuşunun kapısını kırarak içeri girdiği ve GBT yaptığı aktarıldı. Öte yandan jandarmanın bir listeye göre gözaltı yaptığı iddia edildi.

Öte yandan İnşaat-İş Genel Sekreteri Yunus Özgür ve Örgütlenme Sorumlusu Deniz Gider'in de gözaltına alındığı belirtildi. Sendika ayrıca Türkiye İşçi Partisi üyesi Yusuf Yılmaz'ın da gözaltına alındığını aktardı.

Dün neler yaşandı?

3. Havalimanı inşaatında çalışan işçiler kötü çalışma koşulları sebebiyle eylem başlattı. Yağmur altında uzun süre servis beklediklerini, şantiyedeki yemek ve barınma imkanlarının çok kötü olduğunu vurgulayan işçiler, çalışma koşullarının düzeltilmesini istedi.

"Yönetim binasının camları kırıldı"

Eylemi görüntüleyen üyelerinin "Video çekimi yapanlar tek tek belirlenip cezalandırılacaktır” denilerek tehdit edildiğini öne süren İnşaat-İş, "Plazaların olduğu yere doğru yürüyüş gerçekleşiyor. Yönetim binasının camları kırıldı. Eyleme katılan işçi sayısı giderek artıyor" paylaşımında bulundu.

"İşçiler, kabloları kesti"

Bu arada İnşaat ve Yapı İşçileri Sendikası Genel Başkanı Ali Öztutan, eylem yapan işçilere müdahaleden önce hoparlörlerden 'Eylem yapanlara cezai işlem uygulanacak' şeklinde anons yapıldığını belirterek işçilerin de hoparlörün kablosunu keserek yanıt verdiğini söyledi.

İnşaat-İş Sendikası'ndan açıklama

İnşaat-İş Sendikası Twitter hesabından 3'üncü havalimanı inşaat işçilerinin taleplerini sıralayarak, "Çalıştığımız 3. Havalimanı şantiyesini köle kampına çeviremezler" dedi.

"Taşeronlar parasını alamıyor"

Evrensel’den Vedat Yalvaç’ın haberine göre de inşaatın başladığı günden beri şantiyede çalışan bir işçi şunları söyledi:

“Çarşamba akşam saatlerinde servis yolunda bir kaza yaşandı. 17 arkadaşımız yaralandı. Birkaç gün önce de 2 arkadaşımız çatıdan düştü. Biri şu anda ameliyatta. Sorun çok. Kimisi taşerondan parasını alamıyor, yemekhanelerde yemek yenmiyor. Dünya projesi diyorsun, milyon dolarların döndüğü bir sektörde çalışan işçinin boğazını doyuramıyorsun. Böyle bir şey olabilir mi, rezalet yani. Normalde evim burada bayramda servis olmadığı için kampta kalmak zorunda kaldım. Tahtakurusundan uyuyamıyorsun imkanı yok, karınca gibi kaynıyor yani. Sebep çok. Eylemin ana nedeni servisi kazası ama diğer sorunlarla birleşti.”

Siyasielr ne dedi?

HDP: Emek sömürüsünün itirafı

HDP'de sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile işçilere destek verdiğini belirtti. HDP'nin Twitter hesabından yapılan açıklama şöyle:

"İstanbul 3. Havalimanında iş cinayetlerini ve ağır çalışma koşullarını protesto eden işçilerin mücadelesi haklı ve meşrudur. İşçilere gaz bombaları ile yapılan saldırı, emek sömürüsünün itirafıdır. İşçilerin haklı mücadelelerinin yanındayız."

CHP: Yandaştan yana bir hükümet!

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Emek Büroları Koordinatörü Veli Ağbaba, 3. Havalimanında iş cinayetlerini, kötü çalışma koşullarını protesto eden işçilerin üzerine biber gazı ve tazyikli su ile müdahale edilmesini sözlerle eleştirdi.

Ağbaba, özetle şunları söyledi:

"İşçilerin bugün iş bırakma sebebi dün işçi servisinin kazası sonrası 2 işçinin hayatını kaybedip 20 işçinin yaralanmasından kaynaklı. İşçiler hergün en az 2 işçinin hayatını kaybettiğini iddia ediyor. Yaralanan işçilerin sayısının bilinmediği belirtiliyor. Bakanlık bile en az 30 işçinin hayatını kaybettiğini açıklamak zorunda kaldı. Tüm Türkiye biliyor ki bu rakam gerçeğin çok altında. İş cinayetlerinin önüne geçilmesi için ortada çalışma yapan kurum da yok. Karşımızda emekten, emekçiden değil, ranttan ve yandaştan yana bir hükümet var."