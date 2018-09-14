Aynı yerde önce sevinç, 40 dakika sonra hüzün yaşandı

Kaybolan İzzet Aydın'ın bulunması için arama çalışması başlatıldı. Barajlardan ırmağa gelen suyun kesilmesiyle şelalenin döküldüğü yerde JAK ve Sahil Güvenlik dalgıçlarının yaptığı arama sonucunda saat 18.00 sıralarında İzzet Aydın’ın cansız bedenine ulaşıldı. Diğer yandan İzzet Aydın’ı arama çalışmaları için dalgıçların gelmesi beklenirken, olaydan habersiz bir çift, gelin ve damatlıkla geldikleri şelalenin alt kısmında bulunan ve sular yükseldiğinde su altında kalan seyir terasında düğün pozu verdi.

İstanbul'dan eşi ve çocuklarıyla birlikte Manavgat'a gelen İzzet Aydın, ilçenin ünlü Manavgat Şelalesi'ni de görmeye gitti. İzzet Aydın'ın oğlu Özkan Aydın saat 15.30 sıralarında şelalenin döküldüğü yerin üst tarafında Manavgat Irmağı'na girdi. Oğlunun bir süre sonra paniklediğini fark eden İzzet Aydın, kurtarmak için suya atladı. Oğlunu kıyıya çıkarmayı başaran İzzet Aydın, akıntıya kapılarak kayboldu.

İhbar üzerine olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri yönlendirildi. Kısa sürede gelen itfaiye ekipleri zodyak botla su yüzeyinde ve ırmak kıyısında arama çalışması başlattı. İzzet Aydın'ı arama çalışmaları sürerken, yakınları fenalık geçirdi.

CANSIZ BEDENİ ŞELALENİN DÖKÜLDÜĞÜ YERDE BULUNDU

Manavgat’ta ırmağa giren oğlu Özkan Aydın’ı kurtardıktan sonra akıntıya kapılarak kaybolan İzzet Aydın’ı bulmak amacıyla Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Timi, Sahil Güvenlik ve İHH arama kurtarma ekipleri de olay yerine geldi. Barajlardan ırmağa gelen suyun kesilmesiyle şelalenin döküldüğü yerde JAK ve Sahil Güvenlik dalgıçlarının yaptığı arama sonucunda saat 18.00 sıralarında İzzet Aydın’ın cansız bedenine ulaşıldı. Kenara çıkarılan İzzet Aydın’ın cenazesi savcının talimatıyla Manavgat Devlet Hastanesi morguna konuldu.

EŞİ FERYAT ETTİ

Arama çalışmalarından gelecek umutlu haberi bekleyen yakınları, cenazenin sudan çıkarılması sırasında feryat etti. İzzet Aydın’ın eşi, “Ben sensiz ne yapacağım, nasıl geriye döneceğim, insanların yüzüne nasıl bakacağım” diye feryat ederken, oğluna da “Ben sana o suya girme, su tehlikelidir demedim mi Özkan” diye seslendi. Güçlükle ayakta duran İzzet Aydın’ın ailesi, yakınları ve görevliler tarafından hastaneye götürüldü.

GELİN VE DAMADIN POZ VERDİĞİ YERE ÇIKARILDI

Diğer yandan İzzet Aydın’ı arama çalışmaları için dalgıçların gelmesi beklenirken, olaydan habersiz bir çift, gelin ve damatlıkla geldikleri şelalenin alt kısmında bulunan ve sular yükseldiğinde su altında kalan seyir terasında düğün pozu verdi. Gelin ve damadın ayrılmasından yaklaşık 40 dakika sonra aynı yere İzzet Aydın’ın cansız bedeni dalgıçlar tarafından çıkarıldı. Manavgat Şelalesi’nin görmeye gelen yerli ve yabancı turistler de arama çalışmalarını meraklı gözlerle izlerken, bir yandan da cep telefonlarıyla çalışmaları kaydetti.