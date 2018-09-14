14 Eylül 2018 21:03

YKS ek tercih kılavuzu yayımlandı: İşte başvuru ücretleri

YKS ek tercih kılavuzu yayımlandı: İşte başvuru ücretleri
YKS ek tercihleri başvuru tarihleri açıklandıktan sonra kılavuzun içerisinde yer alan 'tercih ücretleri' netleşti.
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Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı tercihleri üzerine açıklamalarda bulundu. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi, 128 bin kişilik boş kontenjanı değerlendirmek amacıyla son kez tercih başvurularını resmi web sitesinde açtı.

ÖSYM TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

BAŞVURU TARİHLERİ VE ÜCRETLERİ

Başvurular 14 Eylül 2018 tarihinde başlıyor, 20 Eylül 2018 tarihinde sona eriyor. Başvuru ücretleri 15 Türk Lirası olarak açıklanırken, son ücret ödeme tarihi 21 Eylül 2018 saat 23:59!

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