YKS ek tercih kılavuzu yayımlandı: İşte başvuru ücretleri

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı tercihleri üzerine açıklamalarda bulundu. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi, 128 bin kişilik boş kontenjanı değerlendirmek amacıyla son kez tercih başvurularını resmi web sitesinde açtı.

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BAŞVURU TARİHLERİ VE ÜCRETLERİ

Başvurular 14 Eylül 2018 tarihinde başlıyor, 20 Eylül 2018 tarihinde sona eriyor. Başvuru ücretleri 15 Türk Lirası olarak açıklanırken, son ücret ödeme tarihi 21 Eylül 2018 saat 23:59!