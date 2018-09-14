14 Eylül 2018 19:25

O ilçe beyaza büründü

O ilçe beyaza büründü
Giresun'un Dereli ilçesindeki 2 bin 200 rakımlı Eğribel Geçidi, bölgede etkili olan kar nedeniyle beyaza büründü.
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Dereli ilçesinde bulunan ve Şebinkarahisar, Alucra, Çamoluk ilçeleriyle Sivas bağlantısının sağlandığı Eğribel Geçidi bölgesinde kar yağdı. Hava sıcaklığının mevsim normallerinin altına düşmesiyle 2 bin 200 rakımlı bölgede yağan karda geçit, beyaza büründü. Karayolları 104'üncü Şube Şefliği ekipleri, sürücülerin kar nedeniyle bölgede dikkatli olması gerektiğini belirtti.

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