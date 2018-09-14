DHA - İşadamı Halil İbrahim Ünver'in yaşamını yitirdiği helikopter kazasında yaralanan pilot İsmet Özgür'ün "taksirle ölüme neden olma" gerekçesiyle "şüpheli" sıfatıyla ifadesi alındı.
14 Eylül 2018 17:12
Helikopter kazası soruşturmasında yeni gelişme
İstanbul'da işadamı Halil İbrahim Ünver'in yaşamını yitirdiği helikopter kazasıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.
Çok Okunanlar
-
Valilik yeni eğitim-öğretim yılı önlemlerini açıkladı
-
FETÖ'den tutuklu holding sahiplerine tahliye
-
Helikopter kazası soruşturmasında yeni gelişme
-
Uyarıları dikkate almayınca...
-
Şarbon'dan ilk ölüm Diyarbakır'da!
-
3. Havalimanı işçileri isyan etti! İşte o liste
-
Balyoz hakimi Ömer Diken ile ilgili yeni gelişme
-
ODTÜ arazisi o kuruma devredildi: Parsel parsel tahsis
-
Kağıt krizi hastanelere sıçradı! Rapor basılamıyor
-
ÇHD davasında karar günü: Polis, avukata silah gösterdi