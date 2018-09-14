14 Eylül 2018 17:12

Helikopter kazası soruşturmasında yeni gelişme

Helikopter kazası soruşturmasında yeni gelişme
İstanbul'da işadamı Halil İbrahim Ünver'in yaşamını yitirdiği helikopter kazasıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.
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DHA - İşadamı Halil İbrahim Ünver'in yaşamını yitirdiği helikopter kazasında yaralanan pilot İsmet Özgür'ün "taksirle ölüme neden olma" gerekçesiyle "şüpheli" sıfatıyla ifadesi alındı.

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