Şarbon'dan ilk ölüm Diyarbakır'da!

Diyarbakır Tabip Odası, Diyarbakır Veteriner Hekimler Odası, Diyarbakır Diş Hekimleri Odası, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri sendikası Diyarbakır Şubesi (SES), şarbon teşhisi konmuş insanlar ve sağlık durumları, karantina, ithal edilen hayvan sayısı ve bu hayvanların dağıtıldıkları yerlerle ilgili ortak basın açıklaması yaptı.

BBC Türkçe'den Hatice Kamer'in haberine göre, açıklamada 10 yaşındaki bir çocuğun bağırsak şarbonu nedeniyle hayatını kaybettiği belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Bitlis Güroymak'tan gelen 10 yaşındaki bir çocuk hastanın kan-gaita tetkikleri ile kanıtlanmış bağırsak şarbonuna bağlı ölümü endişelerimizi artırmıştır. Yine ilimizde de görülmeye başlanan ancak bildirimi yapılmadığı için yokmuş gibi görünen deri şarbonu vakalarındaki artışı ithal etlerin ilimizde de piyasaya sürüldüğü duyumları ile birlikte değerlendirdiğimizde kaygı ve endişelerimizi daha da artmaktadır."

Açıklamada, 28 Nisan 2018 tarihli bir düzenleme ile ithal edilen hayvanların sağlık denetimlerinde veteriner hekim zorunluluğunun kaldırılarak ziraat mühendisi, orman mühendisi, kimya mühendislerine yetki verildiği hatırlatıldı.

Hekimler açıklamada hastalığı tanıyan meslek grupları olan veterinerler ve zooteknistlerin denetimden uzaklaştırılması nedeniyle gerekli denetimlerin yapılamayacağını da vurguladı.