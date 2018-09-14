ÇHD davasında karar günü: Polis, avukata silah gösterdi

Çağdaş Hukukçular Derneği’ne (ÇHD) bağlı 20 avukattan 3'ünün “örgüt yöneticiliği” 17'sinin ise “örgüt üyeliği” suçlamalarıyla yargılandığı davanının 5'inci duruşması görülüyor. Mahkemenin ara kararını açıklaması bekleniyor.

Duruşmanın ilk dört oturumu Bakırköy Adliyesi’nde görülürken "güvenlik" gerekçesiyle son oturumun Silivri Cezaevi Kampüsü Duruşma Salonu’nda görülmesine karar verildi. Bir yıl sonra yargılamalarına başlanan avukatların 17’si tutuklu, 1’i tutuksuz yargılanırken 2 avukat hakkında da yakalama kararı bulunuyor.

Avukat Hasan Fehmi Demir’in savunması ile başlayan duruşmada, tutuklu yargılanan avukatlar, duruşma salonundaki jandarma sayısına tepki gösterdi.

Salonda ilk oturumların yapıldığı Bakırköy'den daha fazla güvenliğin bulduğunu belirten Demir "Sivil polis salondan çıkarken silah gösterdi. Açıkça avukatlar tehdit ediliyor" dedi.

Dijital materyallerin üzerinde oyna yapılabildiği için delil olamayacağını söyleyen Demir, savunmasında şunları söyledi:

İdil Kültür Merkezinden alındığı söylenen materyaller elektronik veya sayısal delil denilen sd, hafıza kartı, flash bellek gibi dijital kayıtlar niteliği gereği şahısla birebir bağlantı kurulmalıdır. Hangi cihazdan çıktığı vb usulü işlemler ispatlanmalıdır.

Dijital materyal üzerindeki inceleme imaj üzerinden yapılır. Çünkü materyal üzerinde olursa bu bozulur. Dolayısıyla delil özelliğini kaybeder. Ayrıca çözümlenmesi de tarafsız bilirkişi tarafından yapılıp dosyaya konulmalıdır. Bunlar yapılmadıysa yasal delil olmaz.



Dosyada el koyma ile ilgili sulh cezanın onama kararı yok. Dolayısıyla usulsüz. Dijitaller 21 Ekim de alınıyor 6 ay sonra imajları alınıyor. Zaten artık bir delil özelliği yok.



2 tür tanık var. 1.gizli tanık 2. Olağan tanık. Gizli tanıklar Ali Osman Çelik -2009 ‘da ifadesi alınmış. Çelik-2011’de ve Ateş-2012’de alınmış ifadeleri.Bu ifadelerin 2013’ten sonrası suçları aydınlatacağına dair hiçbir şey söylenemez ama algı yaratılacak ya!



Dilovası var birde. Biz tanıyoruz Ergenekon davasından. Sonradan adı kepçe oldu, ifşa olunca. Kız kardeşini ihbar etti daha sonra beraat etti. Bu dosyaya da eklemişler Dilovası’nı ve Yüzleşme’yi.



Gizli tanığın kaynağı vatandaki polislerdir. CMK 43 vd kimler tanık olu, nasıl dinlenir açıkça belirtmiş. Kolluğun tanığı dinleme yetkisi yokken nasıl gizli tanığı dinliyor. Ve bu usulsüzlükler de bu kadar kolay dosyaya konur.



Kolluğun dinlediği tanık delil olabilir mi? Berk Ercan şüpheli olarak yargılanırken ifadesi alınıyor. Üst üste ifadeler veriyor. Menemen cezaevinden savcıya mektup gönderiyor:”Benim durumum burada kötü, su yemek vermiyorlar. Size yeni tanık taslağı hazırladım. sizin için hazırladığım tanık taslağına cezaevi el koydu.” diyor. Savcı da tabi hemen Berk Ercan’ı çağırıyor tem şubede ifadesini alıyor."

Duruşma avukatların savunmalarıyla devam ediyor.