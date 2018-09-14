Çakıcı'ya sahte rapor' operasyonunda yeni gelişme

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı'nca evrakta sahtecilik yaptıkları ve suç örgütüne üye oldukları iddiasıyla Yüksek İhtisas Hastanesi'ndeki 21 kişi hakkında dün sabah gözaltı kararı verildi.

Adresinde bulunamayan ve Balıkesir'e tayini çıktığı belirlenen 1 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmalar ise sürdürülüyor. Soruşturma kapsamında, Keskin T Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunduğu sırada Yüksek İhtisas Hastanesi'nde tedavi gören Alaattin Çakıcı için 22 Haziran'da 'helalleşme' iznini de içeren süresiz sağlık kurulu raporu düzenledikleri ve Çakıcı'nın suç örgütüne üye oldukları iddiasıyla İl Sağlık eski Müdürü F.E.G., eski başhekim T.A., hastane müdürü A.Ü. ile M.B., M.O., M.K., E.Ş., O.Ş., Y.Ö., S.Z., C.Ş., S.D., İ.K., H.A., Ö.A., A.D., M.G., H.G., O.D. ve M.U. dün gözaltına alındı.

Kırıkkale Emniyet Müdürlüğü'ndeki ifade işlemleri tamamlanan M.B., A.D., M.O., M.K., E.Ş., C.Ş., O.Ş. ile Y.Ö. bu sabah adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, savcılıktaki ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Gözaltındaki 12 şüphelinin ise emniyetteki işlemlerinin sürdürüldüğü belirtildi.

Alaattin Çakıcı , Keskin T Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunduğu sırada, rahatsızlığı nedeniyle 17 Mayıs'ta Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırılmış, hakkında sürekli sağlık raporu düzenlendiğinin ortaya çıkmasının ardından 13 Ağustos'ta Sincan Kapalı Cezaevi'ne sevk edilmişti.