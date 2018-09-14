14 Eylül 2018 12:20

Genelkurmay Başkanı Suriye sınırında

Genelkurmay Başkanı Suriye sınırında
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Gaziantep ve Hatay'daki birliklerde incelemelerde bulunuyor.
+ A -

Paylaş

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Gaziantep ve Hatay'daki birliklerde incelemelerde bulunuyor.

Çok Okunanlar

Güncel