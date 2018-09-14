Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Gaziantep ve Hatay'daki birliklerde incelemelerde bulunuyor.
14 Eylül 2018 12:20
Genelkurmay Başkanı Suriye sınırında
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Gaziantep ve Hatay'daki birliklerde incelemelerde bulunuyor.
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