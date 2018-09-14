Tarih katliamı: Kaleye PVC pencere

Türkiye’nin en büyük kalelerinden biri olan Mersin’in Anamur ilçesindeki Mamure Kalesi’nde 2012’de UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’ne girmesinin ardından başlatılan restorasyon çalışması nedeniyle kalenin tarihi dokusu yok olma tehlikesi ile karşı karşıya. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü tarafından özel bir şirkete ihale edilerek gerçekleştirilen restorasyon çalışmalarında PVC pencere, beton sıva ve mermerler kullanıldı, kale içindeki camiye klima takıldı.

Birgün'den Mutlu Erol Kahya'nın haberine göre, 39 kulesi ve kaleyi bütünüyle çevreleyen burçları ile ayakta kalmayı başaran ender Ortaçağ kalelerinden biri olan Mamure Kalesi’ndeki restorasyon sırasında çimento kullanılarak sıvalar yapıldı, pencere açıklıklarında PVC pencereler takıldı ve burçlar beyaz mermerler kullanılarak tahkim edildi. Yapının tarihsel ve mimari özelliklerini bozan ve “restorasyon” adı altında yapılan bu çalışma, Anamurlular’ın tepkisine yol açtı.

Anamur Çevre Platformu Avukatı Seyda Afyoncu, “Restorasyon ‘keşke yapılmasaydı’ denilecek hale geldi. Eğer restorasyon bu şekilde sürdürülecek olursa Mamure Kalesi’nin UNESCO Dünya Mirası listesine girmesi mümkün değil. Restorasyon işlemi bu konuda ehil olan firmalara ihale edilmedi. Restorasyonu yapan firmanın ne uzmanları ne de tecrübesi var” dedi.

FİRMA EL ÇEKTİRMELİ

Kale içindeki 700 yıllık caminin cephesine zarar verilerek klima takıldığını ifade eden Afyoncu, şunları söyledi: “Her ne kadar restorasyonu yürüten şirket aksini iddia etse de Horasan Harcı yerine, beyaz çimento ve yöredeki bir firmadan alınan kirecin ve başka bir yerel firmadan alınan yer seramiğinin kullanıldığı yönündeki iddiaların araştırılarak sonuçların kamuoyu ile paylaşılmasını; numunelerin tarafsız ve bağımsız bilirkişilerden oluşacak heyete acilen incelettirilmesini, ama öncelikle restorasyonu yürüten firmanın işten el çektirilmesini Anamur Çevre Platformu olarak talep ediyoruz.”