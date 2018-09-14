Diyanet'ten Suriye'de görev yapacaklara laiklik karşıtı eğitim

OZAN ÇEPNİ - CUMHURİYET - Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’na göre “ laiklik ilkesi doğrultusunda, bütün siyasi görüş ve düşünüşlerin dışında kalarak ve milletçe dayanışma ve bütünleşmeyi amaç edinerek, özel kanununda gösterilen görevleri yerine getirir” amacıyla kurulan Diyanet İşleri Başkanlığı’nın Suriye’de görev yapacak din görevlilerine laiklik karşıtı propaganda yaptığı ortaya çıktı.

Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün “Suriye Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Bölgeleri Faaliyet Raporu”na göre seçilen din görevlilerine verilen eğitimlerde skandal ayrıntılar yer aldı.

Diyanet’in Suriye faaliyetlerine yönelik hazırlanan raporda, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde eski yönetimden kalan din görevlilerine yönelik mülakatlarlarla seçimler yapıldığı aktarıldı. Bu kapsamda seçilen din görevlilerine Gaziantep, Kayseri, Şanlıurfa ve Antalya’da eğitimler verildi. Suriyeli din görevlilerine yönelik eğitim programında belirlenen konu başlıkları arasında en dikkat çekeni “Günümüz İslam Dünyasının karşı karşıya kaldığı iç ve dış tehditler” oldu. Diyanet’in Suriyeli din görevlilerine verdiği eğitimde bu başlık altında TC Anayasası’na aykırı olarak “sekülerleşme” başlığını iç tehdit olarak anlattığı raporda yer aldı. Verilen eğitimler arasında ayrıca “İslam’da Cihat Anlayışı”, “Dini Şuur”, “İslam’ın farklı yorumları arasında yaşanan sorunlar”, “İslam dünyasında dini görünümlü ayrılıkçı akımlar (DAİŞ, El-Kaide, FETÖ, Hizbullah)”, “ Diyanet İşleri Başkanlığının tanıtımı”, “İslam dünyasında ateist ve etnik temelli ayrılıkçı akımlar (PYD, PKK)”, “Misyonerlik faaliyetleri ve islam dünyasındaki etkileri (Suriye örneği)” gibi konular yer aldı. Ayrıca İstanbul, Konya ve Şanlıurfa gezileri de eğitimler kapsamında yer aldı.

Maaşlar Türkiye’den

Rapora göre bölgede görevlendirilen bin 472 personele Türkiye Diyanet Vakfı tarafından 5 milyon 465 bin TL maaş ödeme yapıldı.

Camilere yatırım

Türkiye’de yaşanılan ekonomik kriz nedeniyle eğitim alanında ciddi kesintiler yapılırken Diyanet’in Suriye’de yaptığı yatırımlar da dikkat çekti. Raporda 108 cami onarımı için 10 milyon 40 bin TL ödendiği, 160 cami için de 6.5 milyon TL tadilat için bütçe ayrıldığı belirtildi. Zeytin Dalı bölgedesinde de 3 adet cami için 321 bin TL harcama yapıldı.